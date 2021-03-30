Активісти виступили проти суддів, які розглядатимуть апеляцію Стерненка
Двоє з трьох суддів, які розглядатимуть апеляцію Сергія Стерненка мають негативний висновок Громадської ради доброчесності. Активісти виступили проти того, щоб справу вели люди, які не мають бездоганної репутації в професійному колі.
Джерело:Prosud
Апеляцію розглядатиме колегія, в яку входять судді Одеського апеляційного суду – Альбіна Кадегроб (головуюча), Руслан Котелевський та Вадим Прібилов.
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Що відомо про суддів, які розглядатимуть апеляцію
За інформацією активістів, 2 з цих суддів, а саме Кадегроб та Котелевський, мають негативний висновок від Громадської ради доброчесності.
А щодо судді Прібилова Вища кваліфікаційна комісія суддів відклала проведення кваліфікаційного оцінювання, а тому він досі не підтвердив здатність здійснювати правосуддя.
Альбіна Кадегроб
У висновку про її невідповідність критеріям доброчесності та професійної етики йдеться про те, що вона
- у період з 2012 року по 2017 ухвалила щонайменше 93 рішення російською мовою, що є порушенням;
- у складі колегії суддів повернула на посаду підозрюваного в отриманні хабаря податківця Олексія Судака;
- у 2015 році задекларувала купівлю автомобіля Volkswagen Tiguan 2012 року вартістю 148 000 гривень, хоча ринкова вартість авто мінімум вдвічі вища.
Руслан Котелевський
У висновку про його невідповідність критеріям доброчесності та професійної етики йдеться
- у 2008 році суддю звинувачували в отримані хабаря в розмірі 3 тисяч доларів. Котелевського відсторонили від здійснення судочинства та наклали арешт на все його майно;
- був у складі колегії, яка повернула на посаду підозрюваного в отриманні хабаря податківця;
- з 2012 року по 2018 у судовому реєстрі можна знайти щонайменше 232 судові рішення написані російською мовою.
Вадим Прібилов
- двічі проходив співбесіду в рамках кваліфікаційного оцінювання суддів, однак не закінчив оцінювання;
- скасував постанову про конфіскацію в дохід держави у "валютника" Іваницького С. 60 тисяч доларів;
- був у складі колегії, яка повернула на посаду підозрюваного в отриманні хабаря податківця.
Справа Сергія Стерненка: коротко
- Сергія Стерненка 23 лютого засудили до 7 років 3 місяців позбавлення волі.
- Активіста звинуватили у викраденні ексдепутата райради Сергія Щербича. Ба більше, у судді запевнили, що він хотів у такий спосіб заволодіти грошима – сумою у розмірі 300 гривень.
- Українське суспільство вважає справу сфальсифікованою та вимагає виправдального вироку. Водночас сам Стерненко називав справу політизованою.
- Одразу у день вироку по всій Україні люди зібралися на масові мітинги.
- Також виходили на протест під Офіс Президента у день народження Стерненка – 20 березня. Тоді будівлю розфарбували та закидали фаєрами, що спричинило скандал.
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