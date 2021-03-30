Двоє з трьох суддів, які розглядатимуть апеляцію Сергія Стерненка мають негативний висновок Громадської ради доброчесності. Активісти виступили проти того, щоб справу вели люди, які не мають бездоганної репутації в професійному колі.

Апеляцію розглядатиме колегія, в яку входять судді Одеського апеляційного суду – Альбіна Кадегроб (головуюча), Руслан Котелевський та Вадим Прібилов.

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Що відомо про суддів, які розглядатимуть апеляцію

За інформацією активістів, 2 з цих суддів, а саме Кадегроб та Котелевський, мають негативний висновок від Громадської ради доброчесності.

А щодо судді Прібилова Вища кваліфікаційна комісія суддів відклала проведення кваліфікаційного оцінювання, а тому він досі не підтвердив здатність здійснювати правосуддя.

Альбіна Кадегроб

У висновку про її невідповідність критеріям доброчесності та професійної етики йдеться про те, що вона

у період з 2012 року по 2017 ухвалила щонайменше 93 рішення російською мовою, що є порушенням;

у складі колегії суддів повернула на посаду підозрюваного в отриманні хабаря податківця Олексія Судака;

у 2015 році задекларувала купівлю автомобіля Volkswagen Tiguan 2012 року вартістю 148 000 гривень, хоча ринкова вартість авто мінімум вдвічі вища.

Руслан Котелевський

У висновку про його невідповідність критеріям доброчесності та професійної етики йдеться

у 2008 році суддю звинувачували в отримані хабаря в розмірі 3 тисяч доларів. Котелевського відсторонили від здійснення судочинства та наклали арешт на все його майно;

був у складі колегії, яка повернула на посаду підозрюваного в отриманні хабаря податківця;

з 2012 року по 2018 у судовому реєстрі можна знайти щонайменше 232 судові рішення написані російською мовою.

Вадим Прібилов

двічі проходив співбесіду в рамках кваліфікаційного оцінювання суддів, однак не закінчив оцінювання;

скасував постанову про конфіскацію в дохід держави у "валютника" Іваницького С. 60 тисяч доларів;

був у складі колегії, яка повернула на посаду підозрюваного в отриманні хабаря податківця.

Справа Сергія Стерненка: коротко

Сергія Стерненка 23 лютого засудили до 7 років 3 місяців позбавлення волі.

Активіста звинуватили у викраденні ексдепутата райради Сергія Щербича. Ба більше, у судді запевнили, що він хотів у такий спосіб заволодіти грошима – сумою у розмірі 300 гривень.

Українське суспільство вважає справу сфальсифікованою та вимагає виправдального вироку. Водночас сам Стерненко називав справу політизованою.

Одразу у день вироку по всій Україні люди зібралися на масові мітинги.

Також виходили на протест під Офіс Президента у день народження Стерненка – 20 березня. Тоді будівлю розфарбували та закидали фаєрами, що спричинило скандал.



Що відомо про вирок Стерненку / Інфографіка 24 каналу