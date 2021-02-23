Вогняні протести: активісти під СІЗО в Одесі запалили фаєри – вражаючі фото та відео

Джерело:dumskaya.net
В Одесі мітингувальники, що виступають на підтримку Сергія Стерненка, перемістили акцію протесту під слідчий ізолятор, де може перебувати арештований активіст. Там запалили фаєри й розфарбували балончиками з фарбою стіну будівлі.
На Приморському бульварі у Одесі проходила акція на підтримку ексочільника одеського "Правого сектора" Сергія Стерненка. Згодом 60 активістів перемістили мітинг до входу в ізолятор.
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Загалом на акцію у підтримку активіста Стерненка зібралися близько 200 людей. Учасники акції скандували: "Аваков – чорт!", "Венедіктова – чума!", а також критикували всю правоохоронну і судову систему України.
Протест в Одесі / Фото "Думська"
Активісти підтримують Стерненка / Фото "Думська"
Жодних агресивних дій активісти не робили. Кілька людей малювали балончиком портрет Стерненка на стіні ізолятора. Вони наголошували, що вирок Стерненку – суто політичний і став наступним кроком по тиску на українських патріотів.
Протестувальники розпалили фаєри / Фото "Думська"
Протест під СІЗО в Одесі: відео
Мітингувальники розпалили фаєри: яскраве відео