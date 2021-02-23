Вогняні протести: активісти під СІЗО в Одесі запалили фаєри – вражаючі фото та відео

В Одесі мітингувальники, що виступають на підтримку Сергія Стерненка, перемістили акцію протесту під слідчий ізолятор, де може перебувати арештований активіст. Там запалили фаєри й розфарбували балончиками з фарбою стіну будівлі.

На Приморському бульварі у Одесі проходила акція на підтримку ексочільника одеського "Правого сектора" Сергія Стерненка. Згодом 60 активістів перемістили мітинг до входу в ізолятор.

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Протести в Одесі

Загалом на акцію у підтримку активіста Стерненка зібралися близько 200 людей. Учасники акції скандували: "Аваков – чорт!", "Венедіктова – чума!", а також критикували всю правоохоронну і судову систему України.



Протест в Одесі / Фото "Думська"



Активісти підтримують Стерненка / Фото "Думська"

Жодних агресивних дій активісти не робили. Кілька людей малювали балончиком портрет Стерненка на стіні ізолятора. Вони наголошували, що вирок Стерненку – суто політичний і став наступним кроком по тиску на українських патріотів.



Протестувальники розпалили фаєри / Фото "Думська"

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В Одесі 23 лютого відбувся суд над активістом Сергієм Стерненком у справі про викрадення людини.

Його визнали винним і засудили до понад 7 років позбавлення волі з конфіскацією половини майна.

У понад 20 містах України люди вийшли на протести, щоб висловити свою незгоду з таким "правосуддям".

Також на акції протесту вийшли у Варшаві.