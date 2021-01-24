Вугілля Донбасу – Медведчуку: активісти кажуть, що Кремль змінює кураторів підприємств в ОРДЛО

Активісти стверджують, що на окупованому Донбасі змінюють кураторів підприємств. Кремль нібито хоче передати контроль над видобутком вугілля компанії, яку пов'язують з нардепом України. Ймовірно, одним з лідерів ОПЗЖ Віктором Медведчуком.

Зміна кураторів в економіці Донбасу

Видобутком вугілля в ОРДЛО займатиметься компанія "Торговий дім. Донське вугілля". Про це повідомили у Східній правозахисній групі, посилаючись на свої джерела.

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Активісти зазначили, що компанія "Внешторгсервис" більше не видобуватиме вугілля в окупованому Донбасі. Замість неї нібито буде "Торговий дім. Донське вугілля". Курує її опозиційний народний депутат України.

Іншими словами, Кремль віддає під кураторство економіку ОРДЛО,

– мовиться у повідомленні правозахисників.

Чи пов'язаний з цим Медведчук

Активісти не назвали ім'я Медведчука. Проте "Українська правда" пише, що ЗМІ пов'язували цю компанію саме з цим політиком.

У мережі була інформація, що вугільна галузь окупованого Донбасу справді переходить під контроль Медведчука і заступника міністра економічного розвитку Росії Сергія Назарова. Для цього буцімто й створили "Торговий дім. Донське вугілля". Підприємство має зайти на вугільний ринок Донбасу з 1 лютого.