У Києві почали обирати запобіжний захід одразу чотирьом учасникам протестів під Офісом Президента 20 березня. Яка ситуація під судом та чи були провокації – читайте у матеріалі 24 каналу.

Запобіжний захід активістам обирали у Печерському районному суді Києва, що розташований за адресою Володимирська, 15.

Важливо Ще двом учасникам акції під ОП вручили підозри: у чому їх звинувачують

Кому обиратимуть запобіжний захід

активісту та лідеру руху "Гонор" Сергію Філімонову;

лідеру "Невідомого Патріота" Євгену Строканю.

ще двом учасникам протесту.

Під судом із самого початку чергували представники "Червоного хреста" та медики. Станом на 16:00 під будівлею Печерського райсуду зібралися приблизно 100 людей. Вони прийшли підтримати учасників протесту під ОП.

Зауважимо, що активістів звинувачують за четвертою частиною статті 296 про хуліганство. Санкція передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

Учасникам акції під ОП обирають запобіжний захід: дивіться відео

Під Печерський райсуд прийшли небайдужі / Фото 24 каналу

Протести 20 березня під ОП: головне