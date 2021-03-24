Учасникам протесту під ОП обирають запобіжний захід: відео з-під суду
У Києві почали обирати запобіжний захід одразу чотирьом учасникам протестів під Офісом Президента 20 березня. Яка ситуація під судом та чи були провокації – читайте у матеріалі 24 каналу.
Джерело:24 канал
Запобіжний захід активістам обирали у Печерському районному суді Києва, що розташований за адресою Володимирська, 15.
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Кому обиратимуть запобіжний захід
- активісту та лідеру руху "Гонор" Сергію Філімонову;
- лідеру "Невідомого Патріота" Євгену Строканю.
- ще двом учасникам протесту.
Під судом із самого початку чергували представники "Червоного хреста" та медики. Станом на 16:00 під будівлею Печерського райсуду зібралися приблизно 100 людей. Вони прийшли підтримати учасників протесту під ОП.
Зауважимо, що активістів звинувачують за четвертою частиною статті 296 про хуліганство. Санкція передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.
Під Печерський райсуд прийшли небайдужі / Фото 24 каналу
Протести 20 березня під ОП: головне
- 20 березня на Банковій відбувся протест на підтримку активіста Сергія Стерненка. Мирний протест перетворився на погром. Під час цього мітингувальники облили фарбою та закидали файєрами будівлю Офісу Президента.
- На думку радника глави Офісу Президента Михайла Подоляка, деякі мітингувальники хотіли "спровокувати дике насильство" або агресію від поліції.
- На протестах під Офісом Президента силовики затримали ветерана АТО та засновника видавництва "Дім Химер". Йому вже висунули обвинувачення. Раніше Антон Геращенко анонсував нові підозри за фактом заворушень під Офісом Президента.
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