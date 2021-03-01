Активи Януковича у Швейцарії будуть заморожені ще максимум 3 роки, – посольство

Посольство Швейцарії в Україні повідомило, що через 3 роки їхня країна буде змушена розблокувати активи президента-втікача Віктора Януковича. Однак швейцарська влада активно співпрацює з українською владою, щоб повернути ці активи народові.

Федеральна Рада Швейцарії 7 років тому заморозила усі місцеві активи Віктора Януковича та його соратників. Цим рішенням влада країни намагалася уникнути ризику привласнення українських державних грошей.

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З того часу швейцарські органи влади тісно співпрацюють з українськими партнерами, щоб завершити процес повернення цих активів українському народу на підставі судових рішень про їхнє незаконне походження,

– мовиться у повідомленні.

Водночас швейцарське законодавство передбачає, що максимальна тривалість такого заморожування – лише 10 років.

Справи Януковича: що відомо

Активи Януковича та його оточення у Швейцарії оцінюють у приблизно 70 мільйонів швейцарських франків . Відповідно до даних НБУ, станом на 1 березня 2021 року швейцарський франк коштує 30,62 гривні

У січні 2021 року Віктору Януковичу оголосили про підозру у державній зраді. Мовиться про "Харківські угоди" на користь Росії, які президент-втікач підписав ще у 2010 році. Також Януковича підозрюють в узурпації влади.

Президента-втікача. вже засудили за справу про державну зраду. Однак згодом Апеляційний суд Києва скасував заочний арешт.

У лютому 2021 року президент-втікач оголосив, де живе у Росії у Ростові-на-Дону. Янукович запросив співробітників Офісу генпрокурора і Державного бюро розслідувань прибути за адресою і допитати його.

В Офісі генпрокурора заявили, що це – неможливо. Росія не відповідає на запити українських правоохоронців, тому слідчі дії на території країни є неможливими.