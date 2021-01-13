Російські журналісти заявили, що виявили активи українського олігарха Дмитра Фірташа в заставі у російської організації. Мовиться про Фонд промислових активів, що є некомерційним.

За інформацією ЗМІ, активи включають акції підконтрольних Фірташу компаній і природний газ розрахунковою вартістю майже 1,3 мільярда доларів. Про це повідомило РБК з посиланням на звітність фонду за 2019 рік.

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Фонд промислових активів отримав забезпечення за кредитом, наданим холдингу Ostchem Holding Limited, що входить в Group DF Фірташа.

Вони включають акції кіпрських компаній:

Alandero Investments,

Ostchem,

PLG UA Limited,

Spodola Ventures,

українських підприємств Сєвєродонецьке об'єднання Азот,

Украгро НПК,

швейцарської NF Trading AG,

естонської Nitrofert AS.

Активи, закладені в Фонді промислових активів, в основному належать до бізнесу Ostchem з виробництва, дистрибуції та транспортування азотних добрив. Крім акцій, в заставі у фонду значиться природний газ, що належав хімічним підприємствам Ostchem. Його розрахункова вартість становить майже 98 мільярдів рублів.

РБК повідомляє, що якщо Ostchem Фірташа не обслуговує борг, Фонд промислових активів зможе звернутися в суди з клопотанням про стягнення застави.

Зверніть увагу! У Росії компанії Фірташа кредитував також "Газпромбанк". У 2016 році цей банк також продав Фонду промислових активів права вимоги по українських кредитах.

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