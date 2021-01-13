Активи Фірташа на понад мільярд доларів опинилися в заставі російської організації, – ЗМІ
Російські журналісти заявили, що виявили активи українського олігарха Дмитра Фірташа в заставі у російської організації. Мовиться про Фонд промислових активів, що є некомерційним.
За інформацією ЗМІ, активи включають акції підконтрольних Фірташу компаній і природний газ розрахунковою вартістю майже 1,3 мільярда доларів. Про це повідомило РБК з посиланням на звітність фонду за 2019 рік.
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Фонд промислових активів отримав забезпечення за кредитом, наданим холдингу Ostchem Holding Limited, що входить в Group DF Фірташа.
Вони включають акції кіпрських компаній:
- Alandero Investments,
- Ostchem,
- PLG UA Limited,
- Spodola Ventures,
- українських підприємств Сєвєродонецьке об'єднання Азот,
- Украгро НПК,
- швейцарської NF Trading AG,
- естонської Nitrofert AS.
Активи, закладені в Фонді промислових активів, в основному належать до бізнесу Ostchem з виробництва, дистрибуції та транспортування азотних добрив. Крім акцій, в заставі у фонду значиться природний газ, що належав хімічним підприємствам Ostchem. Його розрахункова вартість становить майже 98 мільярдів рублів.
РБК повідомляє, що якщо Ostchem Фірташа не обслуговує борг, Фонд промислових активів зможе звернутися в суди з клопотанням про стягнення застави.
Що варто знати про Фірташа
- Дмитро Фірташ – це український олігарх, бізнесмен і політик, співвласник скандального "Надра Банку", голова ради директорів міжнародної групи компаній Group DF.
- Він заробив свої статки на посередництві в поставках російського газу в Україну до 2014 року.
- У березні 2014 року його затримали в Австрії за запитом США у межах справи про корупцію. Згодом його відпустили під заставу і відтоді олігарх живе в Австрії. Його адвокати оскаржують американський запит про екстрадицію.
- У 2020 році Фірташ опинився у першій п'ятірці найбагатших українців. Статки олігарха оцінюються в 1,273 мільярда доларів.
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