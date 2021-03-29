Народним депутатом від округу №50 на Донеччині, за попередніми даними, стає міський голова Добропілля Андрій Аксьонов. Він був організатором "референдуму" у так званій "ДНР" у 2014 році та має російський паспорт.

За словами Казанського, у 2014 році Аксьонов організовував "референдум ДНР" у селищі Новодонецьке (околиця Добропілля), де тоді був селищним головою.

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Незаконний референдум та паспорт Росії

На ютубі досі можна знайти епічне відео з Новодонецького, де прихильники "ДНР" з сусідніх містечок дякують Аксьонову за те, що він організував "референдум", та скаржаться на своїх міських голів, які не стали займатися сепаратизмом і "не дали їм проголосувати",

– зазначив журналіст.

Казанський наголосив, що Аксьонова проводити так званий "референдум" ніхто не змушував, адже бойовиків у місті не було.

Прихильники бойовиків дякують Андрію Аксьонову: дивіться відео

На початку війни мер втік до окупованого Криму. Там він, зазначає журналіст, отримав російський паспорт. Цю інформацію підтверджують і державні органи Росії.



Аксьонов може мати російський паспорт / Скриншот з даних ФПС

"У 2015 році Аксьонов спокійно повернувся у Добропілля і взяв участь у виборах мера міста", – розповів Казанський.

На всі запитання щодо організації незаконного референдуму він тоді відповідав: "Ви ж кажете, що то був насправді не референдум. То які до мене питання? То було просто соцопитування".

Затримання Аксьонова

Воно відбулося у 2018 році, справа не стосувалася сепаратизму. Аксьонова звинуватили в корупції: підробці документів та розтраті майна, згодом оголосили в розшук.

Після цього він утік з України. Згодом повернувся, назвавши причиною відсутності лікування.



Аксьонов перебував у розшуку / Фото з фейсбуку Дениса Казанського

До слова, суд продовжується досі. За цей час Аксьонов встиг вдруге стати мером Добропілля, а тепер перемагає у довиборах до Верховної Ради.

Довідка. За даними екзитполу на проміжних виборах на виборчому окрузі №50 на Донеччині перемогу з величезним відривом здобув міський голова Добропілля Андрій Аксьонов.