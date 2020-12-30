Ставленик Путіна Аксьонов: Опріснення води в Криму займе мінімум кілька років
Ставленик Путіна у Криму Сергій Аксьонов заявив, що опріснення води для Криму цілком можливе. Втім, неможливо це зробити швидко – справа начебто кількох років.
Для опріснення води потрібно пройти безліч етапів. Про це Аксьонов сказав в інтерв'ю провладному кримському телеканалу "Міллет", пишуть Крим.Реалії.
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За словами ставленика окупантів, щоб зайнятись опрісненням води на тимчасово окупованому півострові треба визначити головні чинники. Зокрема:
- визначити якої якості вода;
- можливість її подачі;
- наскільки в ній присутні мінерали;
- чи потрібно буде її додатково очищати.
Як він сказав, якщо це чиста прісна вода – "всі питання знімаються". Тоді її можна подавати в Північно-Кримський канал і у напрямку Джанкоя, Красноперекопська, Армянська на північ Криму.
Якщо вимагатиметься додаткове очищення, тоді потрібні інші технологічні рішення. Навіть при всій швидкості робіт і мобілізації, ці роботи однаково займуть кілька років як мінімум,
– повідомив Аксьонов.
При цьому він знову наголосив, що опріснення води – єдиний гарантований вихід для Криму. Щобільше, роботи вже ведуться на Азовському морі. Цю позицію узгодили з російським куратором по Криму Маратом Хуснулліні.
"Насправді будемо опріснювати воду. Відповідно, ми в січні вже будемо розуміти конкретні терміни, наскільки можливо це швидко зробити", – підкреслив Сергій Аксьонов.
Проблема з водопостачанням у Криму: що треба знати
- Після російської окупації Криму на півострові розпочалися проблеми з водопостачанням. Адже до 2014 року 85% потреб Криму в прісній воді забезпечувала Україна через Північно-Кримський канал.
- Також на території Криму виникло засолення ґрунту. Це пов'язано з тим, що окупанти поповнюють запаси води із водосховищ природного стоку та підземних джерел.
- З 27 листопада в Ялті почали обмежувати подачу води вночі. Згодом адміністрація міста, підконтрольна Росії, повідомила, що з 14 грудня постачання буде за графіком: 3 години вранці і стільки ж ввечері.
- Крім цього, окупанти заявили, що Крим технічно не готовий приймати воду з України. Ба більше, вони бояться, що українська вода може бути отруйна.
- Україна обіцяє відновити водопостачання на територію тимчасово окупованого Криму тільки після деокупації півострова. Втім, поставки у складі спеціальних конвоїв можуть бути у випадку гуманітарної катастрофи.
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