Ставленик Путіна у Криму Сергій Аксьонов заявив, що опріснення води для Криму цілком можливе. Втім, неможливо це зробити швидко – справа начебто кількох років.

Для опріснення води потрібно пройти безліч етапів. Про це Аксьонов сказав в інтерв'ю провладному кримському телеканалу "Міллет", пишуть Крим.Реалії.

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За словами ставленика окупантів, щоб зайнятись опрісненням води на тимчасово окупованому півострові треба визначити головні чинники. Зокрема:

визначити якої якості вода;

можливість її подачі;

наскільки в ній присутні мінерали;

чи потрібно буде її додатково очищати.

Як він сказав, якщо це чиста прісна вода – "всі питання знімаються". Тоді її можна подавати в Північно-Кримський канал і у напрямку Джанкоя, Красноперекопська, Армянська на північ Криму.

Якщо вимагатиметься додаткове очищення, тоді потрібні інші технологічні рішення. Навіть при всій швидкості робіт і мобілізації, ці роботи однаково займуть кілька років як мінімум,

– повідомив Аксьонов.

При цьому він знову наголосив, що опріснення води – єдиний гарантований вихід для Криму. Щобільше, роботи вже ведуться на Азовському морі. Цю позицію узгодили з російським куратором по Криму Маратом Хуснулліні.

"Насправді будемо опріснювати воду. Відповідно, ми в січні вже будемо розуміти конкретні терміни, наскільки можливо це швидко зробити", – підкреслив Сергій Аксьонов.

Зверніть увагу! Згідно з міжнародним законодавством, за катастрофу з водою у Криму повністю відповідає держава-окупант – Росія.

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