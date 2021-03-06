Україна зареєструвалась у твітері в 2016 році. У першому ж своєму дописі вона подякувала Канаді та Польщі за те, що вони першими визнали її незалежність у 1991 році.

Чи може взагалі держава за допомогою соцмереж доносити важливі меседжі до ширшої аудиторії та чи доцільно взагалі переносити державну комунікацію у соцмережі – дізнайтесь далі.

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Створили офіційний акаунт України

Троє друзів: Ярема Дух, Олег Науменко та Артем Жуков працювали раніше в Адміністрації Президента і займались комунікаціями. Влітку 2016 році вони зрозуміли, що в Україні бракує зовнішньої комунікації для англомовної аудиторії.

Тоді ж вони і вирішили створити у твітері офіційний акаунт України. Спочатку це була просто сторінка, яка розказувала англомовній аудиторії про культуру України та значущі події з нашої історії.

З одного боку, ми просто поширювали якісь факти і інформацію про Україну. Зокрема тоді, коли була потрібна якась реакція на те, що відбувається в світі і показати офіційну українську позицію,

– зазначив один із засновників акаунту України у твітері Ярема Дух.

За його словами, інформацію хотіли показати цікаво: не просто звичайним пресрелізом, а анімованою картинкою, відео тощо.

Формат комунікації змінився

Однак формат комунікації змінився, коли російський президент у 2017 році заявив, що київська княжна Анна Ярославна, яка вийшла за французького короля – росіянка.

Тоді автори, від імені України, у твітері зазначили, що коли Анна Ярославна, була королевою Франції, на місці сучасної Москви росли самі берізки. У коментарях зчинилася словесна перепалка між Україною і Росією із використанням анімації.

Про офіційний акаунт України у твітері: дивіться сюжет

А сам пост став настільки популярним, що про нього повідомили одразу кілька світових засобів масової інформації, зокрема і CNN. Відтоді акаунт України не раз нагадував про військові злочини Росії та про окупацію Криму. Акаунт у твітері став частиною інформаційної політики.

Акаунт – частина інформаційної політики

Соціальний технолог Віктор Березенко впевнений, що цифровізації сьогодні не уникнути. І країни також мають диджиталізуватись, якщо вони хочуть і надалі тримати діалог зі своїми громадянами.

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Адже, за його словами, під час карантину спостерігався новий бум реєстрації людей в соцмережах, зокрема і старшого віку.

Я впевнений в тому, що якщо будь-яка країна не розвиває свій власний бренд у соціальних мережах, то вона багато втрачає. Тобто це є інструмент соціальної комунікації, який дозволяє формувати твій імідж: як внутрішній, так і зовнішній,

– зауважив засновник Інституту когнітивного моделювання Віктор Березенко.

А от директор креативного агентства Олександр Смірнов вважає навпаки. На його думку, першочерговим завданням країни є налагодження соціального та економічного життя.

Це і є найголовніший бренд країни, який буде про неї говорити – всередині та поза межами. В той час, як розвиток бренду у соцмережах – це другорядне чи навіть третьорядне завдання.



Перша публікація в офіційному акаунті України / Фото з твітера Ukraine

"Це насправді не сприяє як бренд. Сприяє те, що ми їмо, скільки ми живемо, як до нас ставляться у світі чи прозорі у нас умови для ведення бізнесу, чи люди приїжджають до нас, чи від'їжджають. Ось це важливо для бренду", – сказав Смірнов.

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Сьогодні команда з декількох осіб, яка бажає залишатись анонімною, продовжує вести акаунт України у твітері. Автори відмічають, що іноді спостерігають скоординовану активність російських "тролів" на сторінці. Однак суттєвої шкоди ті не завдають.