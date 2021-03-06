Мешканці Криму у 2014 році зрозуміли, що ситуація на півострові дуже серйозна, коли побачили військових зі зброєю та відповідну техніку. Водночас у переломний момент для країни, на допомогу Києва мало хто сподівався.

Тоді до Криму надсилали пакунки з медикаментами, продуктам та речами для військових, тобто допомагали організації Майдану. Про це розповіла театральна режисерка та актриса Галина Джикаєва.

До теми Крим повернемо, не виключено, що військовим шляхом, – режисерка Джикаєва

Проте було зрозуміло, що це просто людська підтримка, але не те, щоб забезпечити територіальну цілісність і не допустити окупації Криму, розповіла режисерка.

Я розуміла, що така агресія нашого "доброго сусіда" і що їй ніяк не можна було завадити,

– сказала Галина Джикаєва.

За словами актриси, тоді Крим ще ніколи не бачив такої кількості світових ЗМІ. Вона додала, що проукраїнські активісти робили все можливе для того, аби показати і розказати їм якомога більше.

"Це все, що ми могли робити і, звичайно, виходити на такі мітинги, які б теж показали ту картину, що Крим – не збирається в Росію. Не збирається здаватися, бо є відсіч, неприйняття", – зазначила Джикаєва.

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Як відбувались мітинги в Криму

Театральна режисерка пригадала, що у 2014 році на кримському півострові відбувались мирні акції протесту, ніякої агресії від людей не було.

Ми розуміли, що проти тяжкого озброєння та техніки – нічого не можемо протиставити, ще й наші військові були заблоковані,

– сказала Галина Джикаєва.

Водночас вона розповіла, що у соцмережах тоді була організація "Жінки Криму за рух", активісти якої збиралися на мітинги в місцях, які блокували військові окупанта – "зелені чоловічки".

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Джикаєва розповіла, що на мітинг також виходили до будівлі кримськотатарського телебачення – жінки з дітьми захищали ATR. Активісти стояли під ATR вздовж дороги, водночас – їхали колони військової техніки і показували проукраїнським мітингувальникам середній палець, проте вони – продовжували протестувати із українською символікою.