Військові злочини Росії в Криму та на Донбасі: за якої умови Україна отримає компенсацію
Україна може звернутися в Міжнародний кримінальний суд щодо виплати компенсацій Росією за військові злочини на Донбасі та в Криму. Але це станеться лише після ратифікації Римського статуту. Поки офіційний Київ лише є підписантом документа, однак так його і не ратифікував.
Коли Україна звернеться до Міжнародного суду щодо компенсацій від Росії за військові злочини
Як нагадав міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, суд у Гаазі ухвалив рішення про початок офіційного розслідування щодо воєнних злочинів і злочинів проти людяності на сході України та в Криму. Про це Резніков заявив у коментарі Суспільному.
Актуально Україна направила в Гаазький трибунал 15 повідомлень про злочини Росії на війні
"Попереднє вивчення дозволило гаазьким юристам виявити факти навмисних вбивств, тортур, сексуального насильства, депортації, примусового призову місцевих жителів в армію країни-окупанта й інші злочини, передбачені Римським статутом", – зауважив він.
За словамии віцепрем'єра, це означає, що є суб'єкт. Тобто той, хто несе відповідальність, зокрема, юридичну у міжнародних інституціях, коли люди будуть звертатися за відшкодуванням. Мовиться про країну-агресор Росію.
Але доки Україна не ратифікує Римський статут, ми не можемо просто подати заяву,
– констатував Резніков.
Що таке Римський статут?Це міжнародний договір, що заснував Міжнародний кримінальний суд. Його ухвалили на дипломатичній конференції в Римі 17 липня 1998 року. А набрав документ чинності з 1 липня 2002 року. Станом на вересень 2019 року Римський статут підписали загалом 155 держав (Україна – 20 січня 2000 року). Але ратифікували лише 122 країни.
Римський статут встановлює чотири основних міжнародних злочини – геноцид, злочини проти людяності, воєнні злочини та злочини агресії.
Зверніть увагу Розслідування в Гаазі, як великий шанс: до чого готуватись Україні та Росії
Що відомо про позов України до Гааги
- Попереднє розслідування у справі "Ситуація в Україні" за клопотанням Кабінету Міністрів України розпочали ще у квітні 2014 року.
- У 2015 році до справи додали ще другу заяву уряду.
- Україна у своєму позові просить розслідувати воєнні злочини, які тривають на території держави з дня вторгнення російської армії в Крим, тобто з 20 лютого 2014 року.
- Нещодавно Міжнародний кримінальний суд в Гаазі погодився відкрити справу після завершення попереднього розслідування, яке тривало 7 років.
- Крім того, наприкінці листопада Європейський суд із прав людини приєднав до справи України проти Росії позов Нідерландів щодо збиття MH17. Таке рішення затягне розгляд справи, але підвищить шанси України.
Поділитися новиною