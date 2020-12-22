Україна може звернутися в Міжнародний кримінальний суд щодо виплати компенсацій Росією за військові злочини на Донбасі та в Криму. Але це станеться лише після ратифікації Римського статуту. Поки офіційний Київ лише є підписантом документа, однак так його і не ратифікував.

Коли Україна звернеться до Міжнародного суду щодо компенсацій від Росії за військові злочини

Як нагадав міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, суд у Гаазі ухвалив рішення про початок офіційного розслідування щодо воєнних злочинів і злочинів проти людяності на сході України та в Криму. Про це Резніков заявив у коментарі Суспільному.

Актуально Україна направила в Гаазький трибунал 15 повідомлень про злочини Росії на війні

"Попереднє вивчення дозволило гаазьким юристам виявити факти навмисних вбивств, тортур, сексуального насильства, депортації, примусового призову місцевих жителів в армію країни-окупанта й інші злочини, передбачені Римським статутом", – зауважив він.

За словамии віцепрем'єра, це означає, що є суб'єкт. Тобто той, хто несе відповідальність, зокрема, юридичну у міжнародних інституціях, коли люди будуть звертатися за відшкодуванням. Мовиться про країну-агресор Росію.

Але доки Україна не ратифікує Римський статут, ми не можемо просто подати заяву,

– констатував Резніков.

Що таке Римський статут? Це міжнародний договір, що заснував Міжнародний кримінальний суд. Його ухвалили на дипломатичній конференції в Римі 17 липня 1998 року. А набрав документ чинності з 1 липня 2002 року. Станом на вересень 2019 року Римський статут підписали загалом 155 держав (Україна – 20 січня 2000 року). Але ратифікували лише 122 країни.



Римський статут встановлює чотири основних міжнародних злочини – геноцид, злочини проти людяності, воєнні злочини та злочини агресії.

Зверніть увагу Розслідування в Гаазі, як великий шанс: до чого готуватись Україні та Росії

Що відомо про позов України до Гааги