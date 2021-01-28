Трикутник реваншу: хто став агентами російського впливу в парламенті України

Очистити керівну партію від агентури російського впливу – з таким закликом американські партнери звернулися до української влади, повідомляють джерела. Мовиться про депутата Олександра Дубинського, на якого уряд США наклав санкції як на спільника Андрія Деркача.

Джерело: "Чесна політика" на 24 каналі

У парламенті України непомітно сформувався трикутник майбутнього реваншу. Його метою є геополітичний розворот України і руйнування всіх досягнень після Революції гідності.

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Трикутник реваншу

А трьома сторонами цього трикутника виступає:

партія "Опозиційна платформа – За життя";

олігарх Ігор Коломойський;

Росія як держава.

Позначити цей трикутник реваншу допомогли США своїми санкціями. Вперше в історії України у цьому скликанні Верховної Ради працюють одразу аж 3 депутати, на яких накладено пряме покарання з боку Америки.

Депутати у трикутнику

► Перший депутат у трикутнику реваншу – це Віктор Медведчук, який представляє партію проросійських сил ОПЗЖ. Санкції проти нього ввели ще в 2014 році як відповідь на анексію Криму.

► Друга сторона трикутника – це особисто випускник московської академії ФСБ Андрій Деркач, якого уряд Америки прямо називає агентом російських спецслужб. Санкції проти нього ввели восени 2020 роки за втручання в американські вибори.

► Ну і третій представник сил реваншу – це депутат Олександр Дубинський, який є рупором олігарха Ігоря Коломойського.



Олександр Дубінський / Фото LB.ua

Дубінський потрапив в останній пакет американських санкцій пакет як спільник Деркача, який допомагав поширювати:

фейковий сценарій про втручання України в вибори 2016 року;

корупцію колишнього віцепрезидента, а нині президента США Джо Байдена.

Деркач і Дубинський навіть допустили дурість, задокументувавши самі себе, коли розсилали членам американського Конгресу листи на цю тему.

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Санкції США є дуже болючими – фактично, з такою людиною ніхто не хоче мати справу як з дуже токсичною. Тому, наприклад, Монобанк вже запропонував Дубінському закрити в них рахунок, адже в іншому разі присутність такого клієнту створювала б їм великі проблеми.

Знаковий санкційний пакет США

Санкційний пакет США, накладений на українських діячів, є дуже знаковим. Окрім Дубінського, там є депутат минулого скликання Олександр Онищенко.

На думку американської влади, саме він передав Деркачу для оприлюднення редаговані записи телефонних розмов президента Петра Порошенка і віцепрезидента Джо Байдена. Сам Онищенко вже кілька років переховується від українського правосуддя по справі НАБУ.

Під час розслідування встановили не тільки те, що відправною точкою втечі Онищенка була Росія, а й наявність у нього російського громадянства.

Кілька місяців тому Онищенко потрапив в ефір російського державного телебачення, де спробував подати себе як свідок обвинувачення проти Байдена, якому завадили полетіти в США для передачі компромату в руки команді Трампа.



Олександр Онищенко / Фото "Української правди"

Побрехеньки Теліженка

Також санкції США накладено на колишнього співробітника посольства України в США Андрія Теліженка. Він інфікував інформаційний простір побрехеньками про те, що нібито посольство України у Вашингтоні допомагало "топити" Пола Манафорта.

А любителям конспірології він просував байки про те, що був присутній під час якогось "інструктажу", який глава НАБУ Артем Ситник проходив в сусідній з Білим домом будівлі Eisenhower Executive Office Building щодо прослуховування президента України.

До речі, до недавнього часу Теліженко працював консультантом у олігарха Павла Фукса. Він переїхав з Росії в Україну і намагався потрапити на інавгурацію Трампа в 2016 році, заплативши одному з лобістів 200 тисяч доларів.

Сьогодні Фукс має статус нев'їзного на територію США, а його щедрі виплати на адресу Руді Джуліані стали предметом розслідування, яке проводить прокурор Південного округу штату Нью-Йорк.



Андрій Теліженко / Фото CNN

Ще один учасник санкційного пакета

Ще один учасник українського санкційного пакета – це прокурор Костянтин Кулик. Він балотувався у Харкові на місцевих виборах 3 місяці тому за списком партії Деркача "Наш Край".

Кулик ще в статусі прокурора підготував для Руді Джуліані брехливий меморандум про те, що віцепрезидент Байден і держсекретар Керрі начебто отримували хабарі від українського олігарха Миколи Злочевського.



Костянтин Кулик / Фото "Обозреватель"

Також Кулик просував ще одну теорію змови про те, що американський інвестиційний фонд Франклін Темплтон відмив для сім'ї президента-втікача Януковича 7,5 мільярдів доларів через покупку українських єврооблігацій.

Забули накласти санкції на Луценка

До речі, з незрозумілої причини США забули накласти санкції на керівника Кулика – генпрокурора Юрія Луценка.

► Він не тільки врятував Деркача від політичного забуття в 2006 році, коли долучив його до списку Соціалістичної партії після Помаранчевої революції.

► Він не тільки дарував нагородну зброю дружині Деркача, бувши міністром внутрішніх справ.

► Він не тільки просував по службі прокурора Кулика і передавав його доповідні американцям.



Юрій Луценко / Фото Picture Alliance

Луценко разом з Деркачем просував найодіозніші фейки з підміною понять, звинувачуючи Україну у втручанні в американські вибори 2016 року замість Росії і накручуючи оточення Трампа на вчинення брутальної розправи над послом США в Україні Машею Йованович.

Фейк Луценка спростували

До слова, днями один з гучних фейків Луценко, який з його подачі озвучував і Руді Джуліані, був повністю спростований в українських судах.

Мовиться про звинувачення на мою адресу і на адресу глави НАБУ Артема Ситника про те, що своїми викриттями Пола Манафорта ми втручалися у вибори президента США 2016 року.

Верховний суд України поставив крапку в цій вигаданій історії, яка з подачі Луценка дала привід поливати брудом Україну як оточенню Трампа, так і російській пропаганді.

Чи буде чистка у "Слузі народу"

Ситуація з оголошенням США санкцій є хорошим приводом провести чистку "Слуги народу" і виключити з фракції депутата Дубінського, який давно веде самостійну гру Коломойського, часто відмінну від інтересів Зеленського та України.

Тепер, маючи позицію США про змову депутата з агентурою Росії, це створює політично легальний фон для:

вигнання Дубінського з фракції "Слуга народу";

зупинки процесів подальшого розкладання.

Це особливо актуально через розслідування ФБР щодо злочинної діяльності Коломойського в США, що вилилося в подачу вже третього позову про конфіскацію його майна – тепер хмарочосу в Клівленді в штаті Огайо.

Крім того, ця ситуація повинна підштовхнути до того, щоб позбавити агентів Росії інструментів політичного впливу.

Той же Дубінський є заступником голови комітету Верховної Ради з питань фінансів і податків, а "смотрящим свого патрона-олігарха". Він це довів, коли завалив Раду спам-поправками при ухваленні антиколомойського закону.

Проблеми в Америці

Американські санкції не тільки окреслюють коло токсичних політиків, будь-які зв'язки з якими приведуть до проблем в Америці. Вони є застереженням для інших, які вільно або свідомо втягнуті в сценарії Росії і наближених до неї олігархів з просування геополітичного реваншу в Україні.

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Крім того, список санкцій необхідно розширювати, помістивши туди інших адептів російської пропаганди, які використовують завоювання американської демократії для розмноження фейк-ньюс і створення політичних настроїв для приходу до влади агентів Путіна. Тому важливо домогтися заборони в американських соціальних мережах таких вогнищ пропаганди, як:

ютуб-канал Анатолія Шарія;

ютуб-канал Олександра Дубінського;

офіційні сторінки телеканалів 112;

NewsOne і ZIK, контрольованих Медведчуком через свого найближчого соратника Тараса Козака.

Історія з нападом на Капітолій та відсіч, яку отримали заколотники, показує здатність американської демократії себе захищати. Тепер прийшов час захистити демократію в Україні.