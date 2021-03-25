Агент НАБУ Шевченко пов'язує підозру від СБУ з "Вагнергейтом"

Джерело:Цензор.нет
Позаштатний агент НАБУ Євген Шевченко назвав причину оголошення йому підозри від СБУ. За його словами, це пов'язано із фільмом про нібито зрив спецоперації з вагнерівцями.
Шевченко заявив, що давав інтерв'ю журналісту Христо Грозєву для його фільму про нібито зрив спецоперації. Невдовзі після цього до агента НАБУ прийшли з обшуками.
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Зараз, зіставивши факти, я пов'язую це перш за все з бажанням дискредитувати "Вагнергейт". Як відомо, я дав інтерв'ю журналісту Bellingcat Христо Грозєву для його фільму, і тут такий дивний збіг до мене прилетіло,
– наголосив Шевченко.
За його словами, у постанові на обшук було зазначено, що шукають товари військового призначення.
"Слідчий говорив, що вони шукають у мене клістрони – це компоненти зенітно-ракетних комплексів С-300. Потім я дізнався, що також обшуки провели на держпідприємстві "Укроборонсервіс", куди вчора компанія відвантажила 2 комплекти клістронів, і їх вилучили. Ще обшуки провели у колишнього заступника директора "Укроборонпрому" генерала Стеценка, у головного інженера "Укроборонсервісу", – розповів Шевченко.
Водночас він зазначив, що підозра йому оголосили через зовсім інше.
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