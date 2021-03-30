Агент КДБ Білорусі сам здався Службі безпеки України

Служба безпеки України 24 березня повідомила про викриття агента КДБ Білорусі, що шпигував в Україні. Білоруські ЗМІ натомість стверджують, що він сам здався СБУ.

Робота агента КДБ в Україні

Згідно з матеріалами справи, громадянин Білорусі працював заступником директора дніпровської компанії "МК Гранд Плюс". У 2019 році він дав згоду шпигувати для КДБ Білорусі.

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Він повинен був створити мережу для збору інформації, яка становить державну таємницю України та є цікавою для білоруських спецслужб.

У січні 2020 року чоловік намагався завербувати офіцера Луцького прикордонного загону, у якого є інформація, що цікавить білоруський КДБ.

Найцікавішою була інформація про українських правоохоронців, а також працівників Державної прикордонної служби України.

Виправдання для шпигуна

Згідно з матеріалами кримінальної справи, агент КДБ сам здався Службі безпеки України. Враховуючи цей факт, суд звільнив його від кримінальної відповідальності.

Крім того, шпигун розповів українській спецслужбі те, як його завербували, і передав усі матеріали цієї справи.