Аеропорти Львова та Одеси теж затримують рейси на Анталію

1 липня 2021 , 09:34
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Джерело:

24 канал

Аеропорт "Бориспіль" 1 липня повідомив, що затримує рейси до Анталії. Аналогічна ситуація в аерпорті Львова та Одеси.

За інформацією аеропорту "Бориспіль" рейси переносять через відсутність дозволу зі сторони Туреччини. 

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Затримують рейси у Львові та Одесі

Зі Львова PS 5361 МАУ не виконав запланований виліт о 05:00 годині. 

Рейс у аеропорту Львова затримують / Скриншот з сайту аеропорту 

 

З Одеси не відправився рейс PS 5361 5354. Його з 10:30 години перенесли на 16:40.


Рейс у аеропорту Одеси також затримують / Скриншот з сайту аеропорту\ 

До речі, у аеропорту Львова сказали, що це рейс авіакомпанії МАУ та порадили детально дізнаватись у них. Адже в аеропорту наразі "не володіють інформацією".

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Автор: Діана Квасневська