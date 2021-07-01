За інформацією аеропорту "Бориспіль" рейси переносять через відсутність дозволу зі сторони Туреччини. 

До теми В аеропорту "Бориспіль" затримуються 5 рейсів в Анталію

Затримують рейси у Львові та Одесі

Зі Львова PS 5361 МАУ не виконав запланований виліт о 05:00 годині. 

Рейси у Львові затримують

Рейс у аеропорту Львова затримують / Скриншот з сайту аеропорту 

 

З Одеси не відправився рейс PS 5361 5354. Його з 10:30 години перенесли на 16:40.

Не відправився рейс з Одеси
Рейс у аеропорту Одеси також затримують / Скриншот з сайту аеропорту\ 

До речі, у аеропорту Львова сказали, що це рейс авіакомпанії МАУ та порадили детально дізнаватись у них. Адже в аеропорту наразі "не володіють інформацією".

Подорожі до Туреччини: що відомо

  • З 1 червня Туреччина відновила обов'язкові ПЛР-тести для українців, хоч й скасувала їх 17 травня. 
  • Також 29 червня українців, які їдуть в Туреччину попереджали про аномальну спеку