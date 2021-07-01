За інформацією аеропорту "Бориспіль" рейси переносять через відсутність дозволу зі сторони Туреччини.
До теми В аеропорту "Бориспіль" затримуються 5 рейсів в Анталію
Затримують рейси у Львові та Одесі
Зі Львова PS 5361 МАУ не виконав запланований виліт о 05:00 годині.
Рейс у аеропорту Львова затримують / Скриншот з сайту аеропорту
З Одеси не відправився рейс PS 5361 5354. Його з 10:30 години перенесли на 16:40.
Рейс у аеропорту Одеси також затримують / Скриншот з сайту аеропорту\
До речі, у аеропорту Львова сказали, що це рейс авіакомпанії МАУ та порадили детально дізнаватись у них. Адже в аеропорту наразі "не володіють інформацією".