Під час зимових свят в аеропортах "Бориспіль" та "Київ" митники виявили незадекларовані годинники з діамантами та старовинні монети з чистого золота та срібла. Коштовності працівники митниці вилучили до рішення суду.

На осіб, в яких виявили дорогоцінні речі, склали протоколи про порушення митних правил. Про це повідомляє пресслужба Державної митної служби.

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Що відомо про годинники

Це нові жіночі швейцарські наручні годинники "ROLEX" та "ULYSSE NARDIN".

Їх митники виявили в ручній поклажі громадянина Вірменії, який прибув до України через аеропорт "Бориспіль" авіарейсом з Єревану.

За допомогою детектора дорогоцінних каменів та аналізатора елементного складу працівники митниці визначили, що годинники виготовлені з золота та оздоблені діамантами.

Обидва годинники загалом коштують понад 1,5 мільйона гривень.

Письмової декларації чоловік не заповнював, за консультацією до митників до початку огляду не звертався.

Оскільки годинники ввозилися з порушенням чинних норм, Київською митницею коштовності вилучено до рішення суду,

– мовиться в повідомленні митників.

Зверніть увагу! Відповідно до чинних норм, встановлених для авіаційних пунктів пропуску, через "зелений коридор" можна безперешкодно ввозити безакцизні товари вартістю до 1 тисячі євро.



В аеропорту "Бориспіль" митники виявили золоті годинники з діамантами / Фото Держмитслужби

Що ще виявили митники

Через аеропорт "Київ" до Кельна українка намагалася вивезти золоту монету "15 рублів" 1897 року, срібний "1 рубль" 1896 року та також срібний рубль 1924 року.

Монети митники виявили на сканері під час перевірки багажу авіапасажирки.

На момент проходження митного контролю дозвільних документів їх вивезення у жінки не було, письмової митної декларації вона також не заповнювала.

Монети працівники митниці вилучили до рішення суду.

Експертиза повинна встановити їхню культурну та історичну цінність.



В аеропорту "Київ" митники виявили старовинні монети зі срібла та золота / Фото Держмитслужби