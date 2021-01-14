В аеропортах Києва митники вилучили золоті годинники з діамантами та старовинні монети: фото
Під час зимових свят в аеропортах "Бориспіль" та "Київ" митники виявили незадекларовані годинники з діамантами та старовинні монети з чистого золота та срібла. Коштовності працівники митниці вилучили до рішення суду.
На осіб, в яких виявили дорогоцінні речі, склали протоколи про порушення митних правил. Про це повідомляє пресслужба Державної митної служби.
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Що відомо про годинники
- Це нові жіночі швейцарські наручні годинники "ROLEX" та "ULYSSE NARDIN".
- Їх митники виявили в ручній поклажі громадянина Вірменії, який прибув до України через аеропорт "Бориспіль" авіарейсом з Єревану.
- За допомогою детектора дорогоцінних каменів та аналізатора елементного складу працівники митниці визначили, що годинники виготовлені з золота та оздоблені діамантами.
- Обидва годинники загалом коштують понад 1,5 мільйона гривень.
- Письмової декларації чоловік не заповнював, за консультацією до митників до початку огляду не звертався.
Оскільки годинники ввозилися з порушенням чинних норм, Київською митницею коштовності вилучено до рішення суду,
– мовиться в повідомленні митників.
В аеропорту "Бориспіль" митники виявили золоті годинники з діамантами / Фото Держмитслужби
Що ще виявили митники
- Через аеропорт "Київ" до Кельна українка намагалася вивезти золоту монету "15 рублів" 1897 року, срібний "1 рубль" 1896 року та також срібний рубль 1924 року.
- Монети митники виявили на сканері під час перевірки багажу авіапасажирки.
- На момент проходження митного контролю дозвільних документів їх вивезення у жінки не було, письмової митної декларації вона також не заповнювала.
- Монети працівники митниці вилучили до рішення суду.
- Експертиза повинна встановити їхню культурну та історичну цінність.
В аеропорту "Київ" митники виявили старовинні монети зі срібла та золота / Фото Держмитслужби
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