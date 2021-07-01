Аеропорт "Одеса" закриють на 1 добу: назвали причину
1 липня 2021 , 15:20Читать новость на русском
Джерело:Міжнародний аеропорт "Одеса"
На півтори доби припинить функціонування Одеський аеропорт. Це необхідно, щоб підготувати нову злітну смугу, яку нещодавно там збудували.
Про це повідомили 1 липня. Аеропорт "Одеса" не буде приймати та відправляти рейси з опівночі 15 липня.
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Скільки будуть закриті
На сторінці летовища повідомили, що вже пройшли всі сертифікаційні процедури для початку експлуатації нової злітно-посадкової смуги.
Її будуть готувати до експлуатації та проводити останні перевірки. Тому працювати аеропорт почне через 36 годин після зупинки – о 12 годині 16 липня.
Що відомо про нову смугу
- Укрінформ повідомляє, що довжина нової злітно-посадкової смуги сягатиме 2 800 метрів.
- А завширшки вона буде 45 метрів.
- Покриття смуги має товщину приблизно 105 сантиметрів, з яких 40 – "важкий бетон".
- Це оновлення дозволить аеропорту приймати майже у 2 рази більше міжнародних рейсів.
- Також там буде стоянка для літаків класу D.
- Зокрема, мовиться про такі моделі – Boeing 757, 767, Airbus A300 і A310.