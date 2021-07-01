Про це повідомили 1 липня. Аеропорт "Одеса" не буде приймати та відправляти рейси з опівночі 15 липня.

Актуально Причетна Росія: причини масової затримки рейсів до Туреччини

Скільки будуть закриті

На сторінці летовища повідомили, що вже пройшли всі сертифікаційні процедури для початку експлуатації нової злітно-посадкової смуги.

Її будуть готувати до експлуатації та проводити останні перевірки. Тому працювати аеропорт почне через 36 годин після зупинки – о 12 годині 16 липня.

Що відомо про нову смугу

Укрінформ повідомляє, що довжина нової злітно-посадкової смуги сягатиме 2 800 метрів.

А завширшки вона буде 45 метрів.

Покриття смуги має товщину приблизно 105 сантиметрів, з яких 40 – "важкий бетон".

Це оновлення дозволить аеропорту приймати майже у 2 рази більше міжнародних рейсів.

Також там буде стоянка для літаків класу D.

Зокрема, мовиться про такі моделі – Boeing 757, 767, Airbus A300 і A310.