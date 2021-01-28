Тендер на будівництво аеродрому в Дніпрі виграла фірма тестя Насірова

Тендерні торги на закупівлю робіт з будівництва нового аеродрому в міжнародному аеропорту Дніпра виграла компанія ексочільника Державної фіскальної служби Романа Насірова. Пропозиція "Альтіс-Констракшн" була нижчою лише на 10 тисяч.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Цікаво, що ТОВ "Альтіс-Констракшн" запропонувала на торгах суму на 30,6% нижчу за ту, яку розрахували у проєкті будівництва.

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Хто взяв участь у тендерних торгах

Всього в аукціоні взяли участь 7 компаній, з них 2 – іноземні, зокрема, з Туреччини та Білорусі. У торгах брали участь компанії:

"Ozaltin";

"СМТ №8";

"Ростдорстрой";

"Блек Сі Консорціум";

"Автомагістраль-Південь";

"Альтком";

"Альтіс-Констракшн".

Три найнижчі пропозицій

ТОВ "Альтіс-Констракшн" запропонував побудувати аеродром за 3 949 980 000 гривень.

ТОВ "Альтком" – за 3 949 990 000 гривень.

ТОВ "Автомагістраль-Південь" – за 3 950 000 000 гривень.

Що відомо про "Альтіс-Констракшн"

Кінцевим бенефіціаром ТОВ "Альтіс-Констракшн" є Олександр Глімбовський. Про це свідчать дані реєстру YouControl. Як повідомляють деякі ЗМІ, Глімбовський є тестем колишнього глави Державної фіскальної служби України Романа Насірова, а його донька – дружина ексфіскала.

Що відомо про будівництво аеродрому

В Дніпровському аеропорту мають побудувати злітно-посадкову смугу довжиною 3,2 кілометра.

Згідно зі звітом державної експертизи, вартість проєкту склала 6,23 мільярда гривень.

Очікується, що смугу мають побудувати за 3 роки.

У 2021 році уряд виділив на будівництво аеродрому в Дніпрі 1,4 мільярда гривень.

Підготовчі роботи з будівництва аеродрому в Дніпрі розпочалися 16 вересня 2020 року. Їх проводили держава і бізнес-структури Олександра Ярославського.