Тендер на будівництво аеродрому в Дніпрі виграла фірма тестя Насірова

Тендерні торги на закупівлю робіт з будівництва нового аеродрому в міжнародному аеропорту Дніпра виграла компанія ексочільника Державної фіскальної служби Романа Насірова. Пропозиція "Альтіс-Констракшн" була нижчою лише на 10 тисяч.
Джерело: Інтерфакс-Україна
Цікаво, що ТОВ "Альтіс-Констракшн" запропонувала на торгах суму на 30,6% нижчу за ту, яку розрахували у проєкті будівництва.
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Хто взяв участь у тендерних торгах
Всього в аукціоні взяли участь 7 компаній, з них 2 – іноземні, зокрема, з Туреччини та Білорусі. У торгах брали участь компанії:
- "Ozaltin";
- "СМТ №8";
- "Ростдорстрой";
- "Блек Сі Консорціум";
- "Автомагістраль-Південь";
- "Альтком";
- "Альтіс-Констракшн".
Три найнижчі пропозицій
- ТОВ "Альтіс-Констракшн" запропонував побудувати аеродром за 3 949 980 000 гривень.
- ТОВ "Альтком" – за 3 949 990 000 гривень.
- ТОВ "Автомагістраль-Південь" – за 3 950 000 000 гривень.
Що відомо про "Альтіс-Констракшн"
Кінцевим бенефіціаром ТОВ "Альтіс-Констракшн" є Олександр Глімбовський. Про це свідчать дані реєстру YouControl. Як повідомляють деякі ЗМІ, Глімбовський є тестем колишнього глави Державної фіскальної служби України Романа Насірова, а його донька – дружина ексфіскала.
Що відомо про будівництво аеродрому
Зверніть увагу!
- В Дніпровському аеропорту мають побудувати злітно-посадкову смугу довжиною 3,2 кілометра.
- Згідно зі звітом державної експертизи, вартість проєкту склала 6,23 мільярда гривень.
- Очікується, що смугу мають побудувати за 3 роки.
- У 2021 році уряд виділив на будівництво аеродрому в Дніпрі 1,4 мільярда гривень.
Підготовчі роботи з будівництва аеродрому в Дніпрі розпочалися 16 вересня 2020 року. Їх проводили держава і бізнес-структури Олександра Ярославського.