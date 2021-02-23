Адвокати вимагають перевести Стерненка до СІЗО в Києві

23 лютого 2021 , 17:06
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Джерело:

Фейсбук юридичної компанії "Міллер"

Сергія Стерненка засудили до 7 років ув'язнення і одразу після оголошення вироку забрали в Одеське СІЗО. Захисники вимагають, аби Стерненка перевели до Київського слідчого ізолятора.

Адвокати зазначають: перебування в Одесі може нести реальну загрожу для Сергія Стерненка. Усе через те, що за попередніми нападами на нього, за словами захисників, стоять силовики Одещини.

Важливо Сергія Стерненка засудили на 7 років: що відомо про активіста

Як неодноразово зазначалося, за нападом на українського активіста Сергія Стерненка стояли представники правоохоронних органів міста Одеси. Саме тому перебування Сергія в Одеському СІЗО, куди його доправили після оголошення вироку, несе реальну загрозу його життю та здоров’ю,
– йдеться у заяві адвокатської групи "Міллер".

Адвокат Стерненка Масі Найєм вже подав відповідну заяву на ім’я керівника Одеського СІЗО Сергія Чишкали.

Право на переведення можливе і передбачене наказом Мін'юсту. На розгляд такої заяви закон відводить 3 дні.

Як зазначають адвокати, аналогічні заяви з проханням переведення направлять народні депутати:

  • Соломія Бобровська
  • Гео Лерос
  • Дмитро Гурін
  • Ігор Василів
  • Дмитро Наталуха
  • Вікторія Сюмар
  • Єгор Чернєв.


Що відомо про вирок Стерненку / Інфографіка 24 каналу

Важливо. На підтримку Стерненка 23 лютого активісти анонсували масштабні акції протесту у різних містах України.


Де відбудуться акції на підтримку Стерненка / Інфографіка 24 каналу

Стерненка засудили: що потрібно знати

  • Приморський суд Одеси засудив Сергія Стерненка до 7 років 3 місяців позбавлення волі.
  • Справа стосується викрадення ексдупутута Комінтернівської райради Сергія Щербіча та спроби заволодіти його грішми – це 300 гривень, що були на банківській картці.
  • Стерненко нібито з напарником запросили його на зустріч, били і катували, вимагаючи відмовитися від депутатського мандату. Події відбувалися у 2015 році, а справу розслідували 5 років.
  • Також Стерненкові закидають незаконне володіння зброєю.
  • Сам Стерненко переконаний, що справа – політизована. Адже вся вона базується лише на свідченнях Щербіча. Якого на засіданнях суду щодо справи не було.
  • При тому Щербіч, за свідченнями одеських активістів, у дні Революції Гідності був активним діячем "антимайдану", керував "тітушками" та був членом проросійської партії "Родіна".