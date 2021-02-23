Адвокати вимагають перевести Стерненка до СІЗО в Києві

Сергія Стерненка засудили до 7 років ув'язнення і одразу після оголошення вироку забрали в Одеське СІЗО. Захисники вимагають, аби Стерненка перевели до Київського слідчого ізолятора.

Адвокати зазначають: перебування в Одесі може нести реальну загрожу для Сергія Стерненка. Усе через те, що за попередніми нападами на нього, за словами захисників, стоять силовики Одещини.

Важливо Сергія Стерненка засудили на 7 років: що відомо про активіста

Як неодноразово зазначалося, за нападом на українського активіста Сергія Стерненка стояли представники правоохоронних органів міста Одеси. Саме тому перебування Сергія в Одеському СІЗО, куди його доправили після оголошення вироку, несе реальну загрозу його життю та здоров’ю,

– йдеться у заяві адвокатської групи "Міллер".

Адвокат Стерненка Масі Найєм вже подав відповідну заяву на ім’я керівника Одеського СІЗО Сергія Чишкали.

Право на переведення можливе і передбачене наказом Мін'юсту. На розгляд такої заяви закон відводить 3 дні.

Як зазначають адвокати, аналогічні заяви з проханням переведення направлять народні депутати:

Соломія Бобровська

Гео Лерос

Дмитро Гурін

Ігор Василів

Дмитро Наталуха

Вікторія Сюмар

Єгор Чернєв.



Що відомо про вирок Стерненку / Інфографіка 24 каналу

На підтримку Стерненка 23 лютого активісти анонсували масштабні акції протесту у різних містах України.



Де відбудуться акції на підтримку Стерненка / Інфографіка 24 каналу

Стерненка засудили: що потрібно знати