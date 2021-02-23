Адвокати вимагають перевести Стерненка до СІЗО в Києві

Джерело:Фейсбук юридичної компанії "Міллер"
Сергія Стерненка засудили до 7 років ув'язнення і одразу після оголошення вироку забрали в Одеське СІЗО. Захисники вимагають, аби Стерненка перевели до Київського слідчого ізолятора.
Адвокати зазначають: перебування в Одесі може нести реальну загрожу для Сергія Стерненка. Усе через те, що за попередніми нападами на нього, за словами захисників, стоять силовики Одещини.
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Як неодноразово зазначалося, за нападом на українського активіста Сергія Стерненка стояли представники правоохоронних органів міста Одеси. Саме тому перебування Сергія в Одеському СІЗО, куди його доправили після оголошення вироку, несе реальну загрозу його життю та здоров’ю,
– йдеться у заяві адвокатської групи "Міллер".
Адвокат Стерненка Масі Найєм вже подав відповідну заяву на ім’я керівника Одеського СІЗО Сергія Чишкали.
Право на переведення можливе і передбачене наказом Мін'юсту. На розгляд такої заяви закон відводить 3 дні.
Як зазначають адвокати, аналогічні заяви з проханням переведення направлять народні депутати:
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