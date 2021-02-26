Адвокати Стерненка журналісту каналу "Наш": Ви по інший бік барикад – відео

Адвокати одеського активіста Сергія Стерненка під час брифінгу 26 лютого відмовились відповідати на запитання журналіста телеканалу "Наш". Правозахисники одразу попередили, що не мають наміру спілкуватися з тими, хто перебуває "по інший бік барикад".

Адвокат Андрій Писаренко заявив, що телеканал "Наш" є "гвинтиком інформаційної війни" та перебуває "по іншу сторону барикад".

Читайте також Брифінг адвокатів Сергія Стерненка: відео

Я пояснював, що саме ви є в ролі інформаційних зазивал, комунікаційних зазивал, які грають у заздаледідь сплановану гру наперстки,

– сказав він.

Зі свого боку правозахисник Масі Найєм попросив забрати мікрофон у журналіста.

Варто також зазначити, що перед тим, як почати відповідати на запитання журналістів, Масі Найєм повідомив, що адвокати відмовляються відповідати на запитання журналістів медведчуківських каналів та телеканалу "Наш".

Правозахисник попросив журналістів називати ЗМІ, яке вони представляють.

Стерненка засудили: що відомо

Адвокати Стерненка відмовились відповідати журналісту каналу "Наш": дивіться відео