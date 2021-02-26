Адвокати Стерненка журналісту каналу "Наш": ви по інший бік барикад – відео
Адвокати одеського активіста Сергія Стерненка під час брифінгу 26 лютого відмовились відповідати на запитання журналіста телеканалу "Наш". Правозахисники одразу попередили, що не мають наміру спілкуватися з проросійськими пропагандистами.
Джерело:24 канал
Адвокати Стерненка відмовились відповідати журналісту каналу "Наш": дивіться відео
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