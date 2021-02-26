Адвокати Стерненка розповіли, чому обвинувачення безпідставні

Захисники Сергія Стерненка розповіли, що прокурори не пояснили, чому не запросили у суд начебто "свідка" у справі їхнього підзахисного. Адвокати поставили під сумнів наявність відеодоказів злочину та можливість потерпілого впізнати зброю, з якої у нього стріляли.

Про це адвокати Стерненка розповіли на спільному брифінгу. Захищають активіста Масі Найєм, Андрій Писаренко, Віталій Коломієць, Микола Ореховський, Вадим Оксюта.

Читайте також Брифінг адвокатів Сергія Стерненка: онлайн-трансляція

Масі Найєм розповів, що, за версією слідства, один з обвинувачених начебто подзвонив потерпілому і вони домовилися про зустріч на АЗС у селі Фонтанка.

Свідок не прийшов у суд

Там потерпілий нібито сів на заднє сидіння авто, де до нього підсіли 2 людей,

– додав Найєм.

Адвокат нагадав, що через 1 день після цього провели слідчий експеримент. Тоді свідчила людина, яку прокурори чомусь не викликали на допит. "Прокурор вчора (25 лютого – 24 канал) не зміг пояснити, чому вони відмовилися викликати свого свідка у суд", – додав захисник.

Відеодоказів злочину немає

Найєм звернув увагу, що українські АЗС обладнані камерами відеоспостереження, тому він дивується, що відео досі не оприлюднили.

Можливо, відео є, але фіксації події немає,

– уточнив адвокат.

"Невстановлених осіб" не шукають

Крім того, наразі не встановили ні авто, ні місце, куди начебто прямували викрадачі та потерпілий. Нічого невідомо також про інших фігурантів справи – "невстановлених осіб".

Писаренко заявив, що матеріали щодо цих людей не виділили в окреме провадження, їх навіть не шукали.

Прокурор визнав, що матеріали по невстановлених особах не розслідуються взагалі,

– наголосив Писаренко.

Він висловив припущення, що метою кримінального провадження було ув'язнення Стерненка.

Сумніви щодо впізнання зброї

Також неточності стосуються кулі та пістолета, з якого нібито стріляв Стерненко. Адвокати не розуміють, як підозрюваний зумів ідентифікувати цю зброю. Писаренко зазначив, що невідомо, як вдалося ідентифікувати "конвеєрний пістолет чорного кольору і стандартного розміру".

Брифінг адвокатів Стерненка: дивіться відео

Що відомо про вирок Стерненку: основне

Приморський суд Одеси 23 лютого засудив Стерненка до 7 років і 3 місяців ув'язнення за нібито викрадення людини заради 300 гривень. Після цього по всій країні спалахнули масштабні протести на підтримку Стерненка.

Активіст називає цю справу політично вмотивованою. Сторона його захисту має намір оскаржувати рішення в апеляційному суді.



Що відомо про вирок Стерненку / Інфографіка 24 каналу