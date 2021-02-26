Адвокати Стерненка розповіли, чому обвинувачення безпідставні
Захисники Сергія Стерненка розповіли, що прокурори не пояснили, чому не запросили у суд начебто "свідка" у справі їхнього підзахисного. Адвокати поставили під сумнів наявність відеодоказів злочину та можливість потерпілого впізнати зброю, з якої у нього стріляли.
Джерело:24 канал
Про це адвокати Стерненка розповіли на спільному брифінгу. Захищають активіста Масі Найєм, Андрій Писаренко, Віталій Коломієць, Микола Ореховський, Вадим Оксюта.
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Масі Найєм розповів, що, за версією слідства, один з обвинувачених начебто подзвонив потерпілому і вони домовилися про зустріч на АЗС у селі Фонтанка.
Свідок не прийшов у суд
Там потерпілий нібито сів на заднє сидіння авто, де до нього підсіли 2 людей,
– додав Найєм.
Адвокат нагадав, що через 1 день після цього провели слідчий експеримент. Тоді свідчила людина, яку прокурори чому не викликали на допит. "Прокурор вчора (25 лютого – 24 канал) не зміг пояснити, чому вони відмовилися викликати свого свідка у суд", – додав захисник.
Відеодоказів злочину немає
Найєм звернув увагу, що українські АЗС обладнані камерами відеоспостереження, тому він дивується, що відео досі не оприлюднили.
Можливо, відео є, але фіксації події немає,
– уточнив адвокат.
"Невстановлених осіб" не шукають
Крім того, наразі не встановили ні авто, ні місце, куди начебто прямували викрадачі та потерпілий. Нічого невідомо також про інших фігурантів справи – "невстановлених осіб".
Писаренко заявив, що матеріали щодо цих людей не виділили в окреме провадження, їх навіть не шукали.
Прокурор визнав, що матеріали по невстановлених особах не розслідуються взагалі,
– наголосив Писаренко.
Він висловив припущення, що метою кримінального провадження було ув'язнення Стерненка.
Сумніви щодо впізнання зброї
Також неточності стосуються кулі та пістолета, з якого нібито стріляв Стерненко. Адвокати не розуміють, як підозрюваний зумів ідентифікувати цю зброю. Писаренко зазначив, що невідомо, як вдалося ідентифікувати "конвеєрний пістолет чорного кольору і стандартного розміру".
Брифінг адвокатів Стерненка: дивіться відео
Що відомо про вирок Стерненку: основне
- Приморський суд Одеси 23 лютого засудив Стерненка до 7 років і 3 місяців ув'язнення за нібито викрадення людини заради 300 гривень. Після цього по всій країні спалахнули масштабні протести на підтримку Стерненка.
- Активіст називає цю справу політично вмотивованою. Сторона його захисту має намір оскаржувати рішення в апеляційному суді.
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