Адвокати Шарія прибули в СБУ, де мав відбутися допит скандального блогера

Джерело:Телеграм-канал PavlovskyNews
Захисники Анатолія Шарія прийшли у Службу безпеки України, де 22 лютого мав відбутися допит проросійського блогера. Адвокати заявили, що у їхнього підзахисного немає статусу підозрюваного.
Валентин Рибін зазначив, що СБУ знає, де перебуває Шарій, тому повинна направити підозру через правоохоронні органи Іспанії.
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Рибін також заявив, що текст підозри Шарію поки ніхто не бачив.
У Анатолія Шарія статус біженця, а справу проти нього політичне і відповідно до міжнародної конвенції видача блогера Україні неможлива,
– додав адвокат.
Захисники проросійського блогера тепер очікують досудового розслідування і заочного засудження їхнього підопічного.
Через неявку Шарія СБУ призначила наступний його допит на 25 лютого, 11:00. Копію підозри адвокатам так і не надали.