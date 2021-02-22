Захисники Анатолія Шарія прийшли у Службу безпеки України, де 22 лютого мав відбутися допит проросійського блогера. Адвокати заявили, що у їхнього підзахисного немає статусу підозрюваного.

Валентин Рибін зазначив, що СБУ знає, де перебуває Шарій, тому повинна направити підозру через правоохоронні органи Іспанії.

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Що каже захист Шарія

Рибін також заявив, що текст підозри Шарію поки ніхто не бачив.

У Анатолія Шарія статус біженця, а справу проти нього політичне і відповідно до міжнародної конвенції видача блогера Україні неможлива,

– додав адвокат.

Захисники проросійського блогера тепер очікують досудового розслідування і заочного засудження їхнього підопічного.

Через неявку Шарія СБУ призначила наступний його допит на 25 лютого, 11:00. Копію підозри адвокатам так і не надали.

Підозра Шарію: що відомо

Зверніть увагу! Більше про те, чим відомий скандальний блогер Анатолій Шарій та чому його пов'язують з Росією – читайте за посиланням.