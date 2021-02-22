Адвокати Шарія прибули в СБУ, де мав відбутися допит скандального блогера
Захисники Анатолія Шарія прийшли у Службу безпеки України, де 22 лютого мав відбутися допит проросійського блогера. Адвокати заявили, що у їхнього підзахисного немає статусу підозрюваного.
Джерело:Телеграм-канал PavlovskyNews
Валентин Рибін зазначив, що СБУ знає, де перебуває Шарій, тому повинна направити підозру через правоохоронні органи Іспанії.
Читайте також Чи можуть в Україні заборонити "Партію Шарія": що кажуть у Мін'юсті
Що каже захист Шарія
Рибін також заявив, що текст підозри Шарію поки ніхто не бачив.
У Анатолія Шарія статус біженця, а справу проти нього політичне і відповідно до міжнародної конвенції видача блогера Україні неможлива,
– додав адвокат.
Захисники проросійського блогера тепер очікують досудового розслідування і заочного засудження їхнього підопічного.
Через неявку Шарія СБУ призначила наступний його допит на 25 лютого, 11:00. Копію підозри адвокатам так і не надали.
Підозра Шарію: що відомо
- Служба безпеки України раніше оголосила про підозру Анатолію Шарію. Одна стаття стосується державної зради, інша – порушення рівноправності людей щодо їх расової, національної належності, релігійних переконань.
- Згодом блогер спростував цю інформацію, заявивши, що підозру і повістку про виклик на допит він нібито не отримував. Крім того, Шарій переконаний, що всі справи проти нього – політичні.
- Раніше ЗМІ писали, що блогера оголосять в розшук, якщо він не з'явиться на допит до СБУ 22 лютого.
Поділитися новиною