Закрили справу Порошенка і Байдена щодо розкрадання 100 мільярдів доларів, – адвокат

Адвокат стверджує, що закрили справу про нібито розкрадання 100 мільярдів доларів політиками США та України. Це буцімто стосувалось п'ятого президента Петра Порошенка, колишнього очільника Штатів Барака Обами та чинного – Джо Байдена.

Національне антикорупційне бюро закрило справу 25 січня. Про це заявив адвокат Порошенка Ігор Головань.

Читайте також Проти Байдена та Порошенка не порушували кримінальних справ, – Печерський суд

Що розповів Головань

За словами Голованя, провадження відкрили за заявою депутата Рената Кузьміна та групи нардепів. Політики стверджували, нібито Порошенко, Байден та Обама розікрали 100 мільярдів доларів. Адвокат підкреслив, що бюро не зареєструвало провадження після заяви депутатів, а розслідування розпочали після рішення Печерського суду.

Ця історія – яскравий приклад того, як фабрикуються агентами впливу держави-агресора - Росії – ці провокаційні заяви та розслідування,

– наголосив Головань.

Чоловік додав, що підставою для заяви була інформація російських ЗМІ та блогерів із посиланням на нібито твердження адвоката Трампа Рудольфа Джуліані про розкрадання грошей. Хоча у самому твіті не мовилось про розкрадання мільярдів.

Зауважимо, наприкінці січня з'явилась інформація, що в Україні нібито відкрили 2 нові справи проти Порошенка Байдена щодо втручання в діяльність ексгенпрокурора Віктора Шокіна. Щоправда, у Печерському суді це заперечили.