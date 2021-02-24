Тюрма є тюрма, – Сергій Стерненко передав адвокату лист із СІЗО

Джерело:телеграм-канал STERNENKO
Адвокат Сергія Стерненка відвідав ув'язненого активіста у СІЗО. Відомо, що Сергій наразі перебуває у слідчому ізоляторі Одеси.
Адвокат зазначив, що з активістом все в порядку, "наскільки це можливо за даних умов".
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Активіст зауважив, що "політичний вирок без жодного доказу" став для нього шоком. Він вкотре припустив, що на суддю чинили тиск і змусили переписати виправдальний вирок. За словами Стерненка, це зробили для того, щоб засудити активіста на підставі самих лише слів "тітушки-колаборанта, який служить Труханову".
Скаржитись на умови не буду. Тюрма є тюрма. Я тут в ізоляції, не знаю новин. Але впевнений, що ви це свавілля так просто не залишите. Чув вас, коли були під СІЗО. Дуже підбадьорило,
– написав Стерненко.
Він додав, що "ці чорти так просто не зупиняться, і політичні репресії тільки набиратимуть обертів".
"Тому єдине про що прошу – не мовчіть! Говоріть гучно! Ви маєте на це право! Нас є чимало, і всіх вони не закриють. Не забувайте про своїх. Визволяйте Антоненка. Боріться за кожного", – підсумував активіст.
Стерненко завершив лист словами: "Побачимось. Кожного обіймаю і зичу вам сміливості у боротьбі за право".
Зауважимо, що раніше адвокат Стерненка Масі Найєм заявив, що не знає, де перебуває його підзахисний. Згодом він сказав, що активіст перебуває в одеському СІЗО. Цю інформацію підтвердив і керівник Одеської обласної прокуратури Сергій Костенко.