Українська компанія ADVIN Ukraine запустила унікальний проєкт. Видатного українського письменника Тараса Шевченка відтворили у віртуальному світі, де з ним можна поспілкуватися.

Такий проєкт розробили саме до дня народження поета. Працівники компанії зазначили, що з віртуальним Шевченком зможе поспілкуватися кожен.

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Все, що потрібно мати для діалогу з поетом – смартфон. Варто зазначити, що Шевченка відтворили у digital-форматі. Він розмовляє "мовою" сучасного покоління.

Шевченко у віртуальності навіть роздумує про те, яким він міг би бути блогером у 2021 році. Також він розповів, що якби знав, що його фото буде на 100-гривневій купюрі – намалював би себе усміхненим.

Розробники назвали проєкт соціальним. Його створили, аби привернути увагу до поета у новому та інноваційному форматі.

Як поговорити з віртуальним Шевченком

Щоб розпочати таке спілкування – необхідно перейти на сайт проєкту. Там буде QR-код, який треба відсканувати за допомогою телефона.

Шевченка відтворили у віртуальній реальності: відео