Вперше в історії США: в адміністрації Байдена з'явиться представниця корінних народів
Новий президент США Джо Байден номінував на посаду у своїй адміністрації представницю корінних народів. Конгресменка Деб Хааланд буде обіймати посаду керівниці Департаменту внутрішніх справ.
Таку новину повідомили у перехідній команді Байдена напередодні, представляючи членів "кліматичної команди" обраного президента. Про це пише Washington Post.
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Якщо Хааланд затвердить на цій посаді, то вона стане першою в адміністрації представницею корінних народів. ЗМІ називають це призначення "переламним історичним моментом" у відносинах уряду США з корінними народами.
Департамент, який вона може очолити в адміністрації відповідає за управління землями федеральної власності, зокрема й щодо природних ресурсів. У сферу відповідальності входять також питання корінних народів США, а це – майже 1,9 мільйона осіб.
Що відомо про Деб Хааланд
- Хааланд наразі є віцерезиденткою комітету Палати представників з природних ресурсів. У команді обраного президента її називають "держслужбовцем, що "ламає бар'єри" і яка усію свою кар'єру присвятила боротьбі за родини.
- Її пріоритетами на посаді буде захист клімату, збереження земель та чистої води, перехід до "чистої" енергетики.
Такі як я ніколи не були секретарями в адміністрації або на чолі Департаменту внутрішніх справ… Я рішуче стоятиму за інтереси нас усіх, нашої планети й наших захищених земель,
– заявила Деб Хааланд.
Хааланд стала однією з двох перших корінних американок, які були обрані до Конгресу у 2018 році.
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