Новий президент США Джо Байден номінував на посаду у своїй адміністрації представницю корінних народів. Конгресменка Деб Хааланд буде обіймати посаду керівниці Департаменту внутрішніх справ.

Таку новину повідомили у перехідній команді Байдена напередодні, представляючи членів "кліматичної команди" обраного президента. Про це пише Washington Post.

Важливо Перемога очевидна, – Байден звернувся до нації після голосування виборників

Якщо Хааланд затвердить на цій посаді, то вона стане першою в адміністрації представницею корінних народів. ЗМІ називають це призначення "переламним історичним моментом" у відносинах уряду США з корінними народами.

Департамент, який вона може очолити в адміністрації відповідає за управління землями федеральної власності, зокрема й щодо природних ресурсів. У сферу відповідальності входять також питання корінних народів США, а це – майже 1,9 мільйона осіб.

Що відомо про Деб Хааланд

Хааланд наразі є віцерезиденткою комітету Палати представників з природних ресурсів. У команді обраного президента її називають "держслужбовцем, що "ламає бар'єри" і яка усію свою кар'єру присвятила боротьбі за родини.

Палати представників з природних ресурсів. У команді обраного президента її називають "держслужбовцем, що "ламає бар'єри" і яка усію свою кар'єру присвятила боротьбі за родини. Її пріоритетами на посаді буде захист клімату, збереження земель та чистої води, перехід до "чистої" енергетики.

Такі як я ніколи не були секретарями в адміністрації або на чолі Департаменту внутрішніх справ… Я рішуче стоятиму за інтереси нас усіх, нашої планети й наших захищених земель,

– заявила Деб Хааланд.

Хааланд стала однією з двох перших корінних американок, які були обрані до Конгресу у 2018 році.

Зауважимо, що до корінних народів США належать різні племена індіанців, які проживають на території США, включаючи Гаваї та Аляску, а також ескімоси та алеути.