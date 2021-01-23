Адміністратора згорілого будинку престарілих у Харкові теж взяли під варту

Ігорю Мирончуку, який, за версією слідства, працював адміністратором в харківському будинку престарілих, 23 січня обрали запобіжний захід. Чоловіка взяли під варту на 2 місяці.

Мирончук пробуде в СІЗО щонайменше до 21 березня. Про це повідомляє "Суспільне".

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Що відомо про Мирончука

Сам підозрюваний каже, що працював у пансіонаті як волонтер, а гроші отримував як подяку від сім'ї Кравченків.

Мирончук розповів, що він колишній наркозалежний. Мовляв, раніше він був у цьому центрі та поборов залежність. Тому залишився доглядати за пенсіонерами та іншими наркозалежними.

Зважаючи на те, що я у минулому залежна людина, я з доброї волі лишився у громадській організації "Європа плюс" працювати з залежними та допомагати літнім людям, які потребують допомоги,

– сказав Мирончук.

Чоловік одружений та має маленьку дитину.

Мирончуку обрали запобіжний захід, дивіться відео:

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