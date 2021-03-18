Чи адекватним був карантин торік: що думають українці
Понад рік українці живуть в умовах пандемії коронавірусу і понад рік в Україні діють певні обмеження. Трохи більше третини українців вважають, що карантинні заходи у 2020 році були адекватними.
Джерело:Active Group
Однак інша третина українців вважає, що заходи були надмірними. Є і відсоток людей, для яких карантинні заходи уряду у 2020 році були недостатніми.
До слова Степанов відповів, чи введуть в Україні локдаун та коли впаде захворюваність
Чи адекватним був карантин 2020
Карантинні заходи, які запроваджувались у країні, назвали повністю адекватними 38,3% українців. Стільки ж респондентів назвали запроваджені заходи надмірними.
11,3% опитаних сказали, що заходи були недостатніми, а 12,1% не визначились із власною оцінкою карантину.
Карантин 2020: коротко про головне
- 11 березня 2020 року ВООЗ офіційно оголосила пандемію коронавірусу по всьому світу.
- Через тиждень в Україні ввели перші обмежувальні заходи: Кабмін ухвалив рішення про введення посиленого карантину по всій країні.
- Відтак були закриті всі розважальні центри, спортивні клуби, заклади громадського харчування, скасовано транспортне сполучення.
- На той момент в Україні було зареєстровано лише три випадки COVID-19.
- Перші послаблення ввели 12 травня.
- З осені в Україні діє адаптивний карантин, коли в різних регіонах можуть діяти обмеження різних рівнів.
- Чинні обмеження діють із 24 лютого до 30 квітня.
Поділитися новиною
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter