9 військових ЗСУ постраждали через обстріл бойовиків на Донбасі

Джерело:ООС
Російські найманці не припиняють збройних провокацій на Донбасі. Через потужний обстріл отримали поранення 9 українських військових.
26 лютого поряд з Водяним, що на Приазов'ї, окупанти відкрили вогонь з мінометів, гранатометів та стрілецької зброї.
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Усіх їх оперативно доставили до лікарні та надають необхідну медичну допомогу. На місці події працюють посадові особи бригади та група оперативного реагування військової служби правопорядку.
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