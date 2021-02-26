9 військових ЗСУ постраждали через обстріл бойовиків на Донбасі
Російські найманці не припиняють збройних провокацій на Донбасі. Через потужний обстріл отримали поранення 9 українських військових.
Джерело:ООС
26 лютого поряд з Водяним, що на Приазов'ї, окупанти відкрили вогонь з мінометів, гранатометів та стрілецької зброї.
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Що відомо про постраждалих:
- 7 військових отримали осколкові поранення;
- 2 бійців ЗСУ – бойове травмування.
Усіх їх оперативно доставили до лікарні та надають необхідну медичну допомогу. На місці події працюють посадові особи бригади та група оперативного реагування військової служби правопорядку.
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