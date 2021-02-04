89% людей підтримують протести за зниження тарифів: хто за це відповідає

Майже 90% українців підтримують акції протестів із вимогою зниження тарифів за комунальні послуги. Решта ж – виступають проти.
Джерело: "Рейтинг"
Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг". Його провели 2 – 3 лютого 2021 року.
Важливо Лише 10% українців вважають, що країна рухається у правильному напрямку – нове опитування
Загалом, 89% підтримують акції протесту з вимогою зниження тарифів, ще 10% – проти. Найбільше тарифні акції протесту підтримують на півдні та на заході, трохи менше – у центрі та на сході країни.
Довідка
- Найбільше прихильників таких акцій у прихильників "Партії Шарія" та партії "За майбутнє" (97% і 96% відповідно);
- найменше – у симпатиків партії "Голос" та "Європейська солідарність" (по 78%).
. З 1 січня 2021 року уряд підвищив приблизно на третину тарифи на електроенергію. Крім того, зросли ціни на газ, а також тарифи на розподіл газу. Це призвело до масових
протестів по всій Україні.
В результаті Кабмін заморозив ціни на газ, а також виділив
компенсацію
на електроопалення.
Нові тарифи на газ в Україні / Дані: Кабмін / Інфографіка 24 каналу
Хто за це відповідає
При цьому, відповідальність за підвищення тарифів українці покладають на уряд, парламент і президента.
- так, 36% опитаних вважають, що найбільшу відповідальність за підвищення тарифів несе Кабінет міністрів України;
- 29% покладають відповідальність на Верховну Раду;
- 24% – на президента.
Що відомо про опитування
- Соціологічна група "Рейтинг" опитала 2000 респондентів по всій Україні (за винятком окупованих Росією територій).
- Аудиторія – населення України віком від 18 років і старше
- Помилка репрезентативності дослідження не більше 2,2%.