89% людей підтримують протести за зниження тарифів: хто за це відповідає

4 лютого 2021 , 16:23
Читать новость на русском

Майже 90% українців підтримують акції протестів із вимогою зниження тарифів за комунальні послуги. Решта ж – виступають проти.

Джерело: "Рейтинг"

Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг". Його провели 2 – 3 лютого 2021 року.

Важливо Лише 10% українців вважають, що країна рухається у правильному напрямку – нове опитування

Загалом, 89% підтримують акції протесту з вимогою зниження тарифів, ще 10% – проти. Найбільше тарифні акції протесту підтримують на півдні та на заході, трохи менше – у центрі та на сході країни.

  • Найбільше прихильників таких акцій у прихильників "Партії Шарія" та партії "За майбутнє" (97% і 96% відповідно);
  • найменше – у симпатиків партії "Голос" та "Європейська солідарність" (по 78%).
Довідка. З 1 січня 2021 року уряд підвищив приблизно на третину тарифи на електроенергію. Крім того, зросли ціни на газ, а також тарифи на розподіл газу. Це призвело до масових протестів по всій Україні.

В результаті Кабмін заморозив ціни на газ, а також виділив компенсацію на електроопалення.


Нові тарифи на газ в Україні / Дані: Кабмін / Інфографіка 24 каналу

Хто за це відповідає

При цьому, відповідальність за підвищення тарифів українці покладають на уряд, парламент і президента.

  • так, 36% опитаних вважають, що найбільшу відповідальність за підвищення тарифів несе Кабінет міністрів України;
  • 29% покладають відповідальність на Верховну Раду;
  • 24% – на президента.

Що відомо про опитування

  • Соціологічна група "Рейтинг" опитала 2000 респондентів по всій Україні (за винятком окупованих Росією територій).
  • Аудиторія – населення України віком від 18 років і старше
  • Помилка репрезентативності дослідження не більше 2,2%.