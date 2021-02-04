Майже 90% українців підтримують акції протестів із вимогою зниження тарифів за комунальні послуги. Решта ж – виступають проти.

Джерело: "Рейтинг"

Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг". Його провели 2 – 3 лютого 2021 року.

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Загалом, 89% підтримують акції протесту з вимогою зниження тарифів, ще 10% – проти. Найбільше тарифні акції протесту підтримують на півдні та на заході, трохи менше – у центрі та на сході країни.

Найбільше прихильників таких акцій у прихильників "Партії Шарія" та партії "За майбутнє" (97% і 96% відповідно);

найменше – у симпатиків партії "Голос" та "Європейська солідарність" (по 78%).

Довідка. З 1 січня 2021 року уряд підвищив приблизно на третину тарифи на електроенергію. Крім того, зросли ціни на газ, а також тарифи на розподіл газу. Це призвело до масових протестів по всій Україні.



В результаті Кабмін заморозив ціни на газ, а також виділив компенсацію на електроопалення.



Нові тарифи на газ в Україні / Дані: Кабмін / Інфографіка 24 каналу

Хто за це відповідає

При цьому, відповідальність за підвищення тарифів українці покладають на уряд, парламент і президента.

так, 36% опитаних вважають, що найбільшу відповідальність за підвищення тарифів несе Кабінет міністрів України;

29% покладають відповідальність на Верховну Раду;

24% – на президента.

Що відомо про опитування