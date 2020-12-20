СБУ звинуватила 80-річного Володимира Терещенка із Чигирина у заклику до повалення державного ладу. Статтю оголосили через допис на його фейсбук-сторінці. Чоловік – колишній вчитель географії. Брав участь у Євромайдані.

Чоловік дізнався про те, що він правопорушник, коли працівники СБУ прийшли до нього додому із обшуком. На фото, яке у мережі поширив чоловік, нібито зображено заклик до військового перевороту, повідомляє 24 канал.

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"Ганебно, будучи вчителем. Мої учні взагалі шоковані", – сказав Терещенко.

Поширили світлину 2,5 тисячі користувачів, але у справі СБУ не фігурує ні її автор, ні інші користувачі, які нею поділилися.

Товариші Терещенка не вірять у зраду

Товариші Терещенка висловили припущення, що це чоловік поплатився за участь у місцевій громадській організації. Останнім часом вони боролись з корупцією у місті. Сам малюнок з мережі називають провокацією.

Це нісенітниця велика. Найімовірніше, що такий наклеп сепаратисти могли зробити, вони роблять завжди для людей, які борються за правду, за чесність,

– сказав товариш Михайло Зінченко.

Володимир Терещенко вже й не пам'ятає, навіщо репостив ту картинку – це було ще 2 роки тому.

Захищати чоловіка взялись Черкаський правозахисний центр та Українська Гельсінська спілка з прав людини. Вони теж подивувались звинуваченням в сторону пенсіонера.

"Якщо це було порушення закону, то чому це не було зроблено відразу у 2018 році? Чому відразу не були проведені певні слідчі дії, не було сказано, що пан Володимир порушує певні норми закону?", – зауважив керівник приймальні Української Гельсінської спілки Тарас Щербатюк.

Що кажуть у СБУ

В СБУ пояснили, що натрапили на пост чоловіка під час моніторингу соцмереж. Розслідування уже завершили, тепер справа у прокуратурі. Прокурор переконував, що заклики у мережі до повалення влади загрожують суверенітету України, навіть якщо це просто картинка.

Для когось ці заклики можуть бути лише безневинним репостом, а для когось можуть бути активним поштовхом до дій проти державної влади і це може негативно позначитись на безпеці громадян та розхитати державу зсередини,

– запевнив прокурор відділу Черкаської обласної прокуратури Микола Мартинюк.

Пенсіонеру загрожує 3 роки ув'язнення з конфіскацією майна. Чоловік уже чекає першого суду і сподівається на справедливість.