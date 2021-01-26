У 80% дані рейтингів відрізняються від реального голосування, – Тизенгаузен

Нове опитування від Київського міжнародного інституту соціології повідомило про падіння популярності Президента України Володимира Зеленського серед українців. Соціологи запитували, за кого б проголосували громадяни, якби президентські вибори відбулися в другій половині січня цьогоріч.

Джерело: 24 канал

Перед Новим роком у депутатів були інші рейтинги, ніж зараз. Про це в ефірі повідомив експерт з питань управління репутацією Борис Тизенгаузен.

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Дані рейтингів відрізняються від реалій

За його словами, було б цілком зрозуміло, якби рейтинги залишилися на тому ж рівні, адже від Нового року політики нічого не встигли зробити. Зокрема рейтинг Юлії Тимошенко не міг різко збільшитись у 2 рази.

У 80% рейтинги відрізняються від реального голосування,

– зазначив Тизенгаузен.

Він зауважив, що є різна методологія проведення рейтингів. У процесі опитування може бути різна вибірка.

Потрібно розділяти Зеленського від "Слуги народу"

Також експерт відзначив, що зниження рейтингу Володимира Зеленського від Нового року на 4% схоже на правду. Попри це, потрібно розділяти Зеленського від "Слуги народу". Через скандали, санкції, внутрішні шквали – в партії дійсно падає рейтинг.

Опитування проводили упродовж 22 січня методом телефонних інтерв'ю на основі випадкової вибірки мобільних телефонів. Загалом опитали 1005 респондентів. До вибірки не включали території, які тимчасово не контролюються владою України – Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей.

Він зауважив: "Партії "Слуги народу" як-такої фізично не існує. Адже немає ні ідеології партії, ні вертикально-горизонтальної структури. До її відбудови підійшли непрофесіонально. І це – велика помилка".

За кого проголосували б українці: основне

Якби президентські вибори відбулися в другій половині січня 2021 року, за чинного Президента України Володимира Зеленського проголосували б трохи менш як 20% тих, хто визначився з вибором.

За колишнього главу держави Петра Порошенка – віддали б голоси майже 16%.

На третій сходинці – Юлія Тимошенко, її наздоганяє Юрій Бойко. В обох – у межах 11%.

І п'ятірку президентських вподобань українців замикає Ігор Смешко.



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