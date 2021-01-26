У 80% дані рейтингів відрізняються від реального голосування, – Тизенгаузен
Нове опитування від Київського міжнародного інституту соціології повідомило про падіння популярності Президента України Володимира Зеленського серед українців. Соціологи запитували, за кого б проголосували громадяни, якби президентські вибори відбулися в другій половині січня цьогоріч.
Джерело: 24 канал
Перед Новим роком у депутатів були інші рейтинги, ніж зараз. Про це в ефірі повідомив експерт з питань управління репутацією Борис Тизенгаузен.
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Дані рейтингів відрізняються від реалій
За його словами, було б цілком зрозуміло, якби рейтинги залишилися на тому ж рівні, адже від Нового року політики нічого не встигли зробити. Зокрема рейтинг Юлії Тимошенко не міг різко збільшитись у 2 рази.
У 80% рейтинги відрізняються від реального голосування,
– зазначив Тизенгаузен.
Він зауважив, що є різна методологія проведення рейтингів. У процесі опитування може бути різна вибірка.
Потрібно розділяти Зеленського від "Слуги народу"
Також експерт відзначив, що зниження рейтингу Володимира Зеленського від Нового року на 4% схоже на правду. Попри це, потрібно розділяти Зеленського від "Слуги народу". Через скандали, санкції, внутрішні шквали – в партії дійсно падає рейтинг.
Він зауважив: "Партії "Слуги народу" як-такої фізично не існує. Адже немає ні ідеології партії, ні вертикально-горизонтальної структури. До її відбудови підійшли непрофесіонально. І це – велика помилка".
За кого проголосували б українці: основне
- Якби президентські вибори відбулися в другій половині січня 2021 року, за чинного Президента України Володимира Зеленського проголосували б трохи менш як 20% тих, хто визначився з вибором.
- За колишнього главу держави Петра Порошенка – віддали б голоси майже 16%.
- На третій сходинці – Юлія Тимошенко, її наздоганяє Юрій Бойко. В обох – у межах 11%.
- І п'ятірку президентських вподобань українців замикає Ігор Смешко.
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