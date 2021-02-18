8 років за ґратами: для Стерненка готують обвинувальний вирок

Джерело:телеграм Сергія Стерненка
Для активіста Сергія Стерненка прокурор просить 8 років в’язниці з конфіскацією майна. Мовиться про стару справу. Тоді Стерненкові закидали викрадення чоловіка з метою заволодіння його грошами на суму в 300 гривень.
Фігурантом тієї справи виявився Сергій Щербіч. За словами Сергія Стерненка, це проросійський колаборант. Крім того, він є депутатом від "Довіряй ділам" і повністю підконтрольним меру Одеси Геннадію Труханову.
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Також Стерненка звинуватили у незаконному зберіганні зброї. Хоча як такого закону про зброю немає та він усе добровільно видав міліції.
В експертизі пістолета (який вільно продається і не потребує дозволу) прямим текстом вказано, що пістолет – стартовий. Далі написано, що експерт МВС викрутив зі ствола втулку, і після цього зміг вистрілити ґумовими кулями з нього,
– наголосив активіст.
Стерненко робить висновок, що експерт сам зробив з стартового пістолета травмат. Але водночас вказав, що зброя стала вогнепальною. І тому йому "приліпили ту 263 статтю" (незаконне поводження зі зброєю). За словами активіста, це нонсенс.
"Процес тягнувся 5 років. 90% засідань не відбувались або через неявку потерпілого, або прокурора. І от після того, як Венедіктова та Татаров почали виступати проти мене, почались дива. Я маю підстави вважати, що вони намагатись тиснути на суд та точно тиснули на прокурора", – підкреслив Стерненко.
Він додає: прокурор у справі заявила, що його треба негайно відправити під варту, бо активіст одного разу не з'явився через те, що робив тест на COVID-19. Хоча вона сама раніше не з'являлась у суд, посилаючись на карантин.
За його словами, паралельно процес дуже прискорився. Раніше засідання проходили раз на місяць. А тут почали відбуватись щотижня. І ось за останні 7 днів їх було аж 3.
17 лютого були дебати, де я дуже деталізовано та послідовно знищив усі "аргументи" прокурора по всім статтями… Прокурор попросила дати мені 8 років з конфіскацією майна. Після всіх виступів суддя пішов до нарадчої, і повідомив, що вирок оголосить вже 19 лютого о 10:00,
– зазначив Стерненко.
Оскільки Щербіч – підконтрольний Труханову, Стерненко вважає, що ця справа — початок політичо вмотивованих розправ від мера Одеси, що почались ще у 2015 році.
Зокрема, Труханов тричі замовляв Стерненка вбити. Також за вказівки мера Одеси відкрили це та ще низку кримінальних проваджень.
Саме тому Щербіч і писав ту заяву проти мене. Але за 5 років судів він до суду не з'являвся. Тільки нещодавно його мало не силою привела прокурор,
– зауважив активіст.
Щодо вироку, він припускає, що без жодного доказу та всупереч здоровому глузду він може бути обвинувальним. Бо очевидно, що тут є політична мотивація та тиск.
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Взято з матеріалів 24 каналу.