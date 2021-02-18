8 років за ґратами: для Стерненка готують обвинувальний вирок
Для активіста Сергія Стерненка прокурор просить 8 років в’язниці з конфіскацією майна. Мовиться про стару справу. Тоді Стерненкові закидали викрадення чоловіка з метою заволодіння його грошами на суму в 300 гривень.
Джерело:телеграм Сергія Стерненка
Фігурантом тієї справи виявився Сергій Щербіч. За словами Сергія Стерненка, це проросійський колаборант. Крім того, він є депутатом від "Довіряй ділам" і повністю підконтрольним меру Одеси Геннадію Труханову.
До речі Журналісти "112 Україна" та ZIK погрожують убивством Стерненку: деталі
Що відомо про ту справу
- У 2015 році до Стерненка додому прийшла міліція. І там правоохоронці провели обшук.
- Під час обшуку активіст добровільно видав їм пневматичний пістолет, колекційний ніж і стартовий (шумовий) пістолет.
- Підставою для обшуку стала заява проти нього вищевказаного Щербіча. І більше нічого.
- Після обшуку Стерненку одягли на голову мішок та вивезли в Управління боротьби з оргзлочинністю.
- В УБОЗі йому повідомили про підозру. І того ж дня закрили до СІЗО.
Ще одне звинувачення
Також Стерненка звинуватили у незаконному зберіганні зброї. Хоча як такого закону про зброю немає та він усе добровільно видав міліції.
В експертизі пістолета (який вільно продається і не потребує дозволу) прямим текстом вказано, що пістолет – стартовий. Далі написано, що експерт МВС викрутив зі ствола втулку, і після цього зміг вистрілити ґумовими кулями з нього,
– наголосив активіст.
Стерненко робить висновок, що експерт сам зробив з стартового пістолета травмат. Але водночас вказав, що зброя стала вогнепальною. І тому йому "приліпили ту 263 статтю" (незаконне поводження зі зброєю). За словами активіста, це нонсенс.
"Процес тягнувся 5 років. 90% засідань не відбувались або через неявку потерпілого, або прокурора. І от після того, як Венедіктова та Татаров почали виступати проти мене, почались дива. Я маю підстави вважати, що вони намагатись тиснути на суд та точно тиснули на прокурора", – підкреслив Стерненко.
Він додає: прокурор у справі заявила, що його треба негайно відправити під варту, бо активіст одного разу не з'явився через те, що робив тест на COVID-19. Хоча вона сама раніше не з'являлась у суд, посилаючись на карантин.
За його словами, паралельно процес дуже прискорився. Раніше засідання проходили раз на місяць. А тут почали відбуватись щотижня. І ось за останні 7 днів їх було аж 3.
17 лютого були дебати, де я дуже деталізовано та послідовно знищив усі "аргументи" прокурора по всім статтями… Прокурор попросила дати мені 8 років з конфіскацією майна. Після всіх виступів суддя пішов до нарадчої, і повідомив, що вирок оголосить вже 19 лютого о 10:00,
– зазначив Стерненко.
Які версії він висуває
Оскільки Щербіч – підконтрольний Труханову, Стерненко вважає, що ця справа — початок політичо вмотивованих розправ від мера Одеси, що почались ще у 2015 році.
Зокрема, Труханов тричі замовляв Стерненка вбити. Також за вказівки мера Одеси відкрили це та ще низку кримінальних проваджень.
Саме тому Щербіч і писав ту заяву проти мене. Але за 5 років судів він до суду не з'являвся. Тільки нещодавно його мало не силою привела прокурор,
– зауважив активіст.
Щодо вироку, він припускає, що без жодного доказу та всупереч здоровому глузду він може бути обвинувальним. Бо очевидно, що тут є політична мотивація та тиск.
Цікавий момент
- У 2014 році Щербіча затримували у Звенигородці. Тоді він із сотнями інших тітушок їхав вбивати людей на Майдан.
- Далі він організовував блокування виїздів техніки ЗСУ на Донбас та брав участь у заворушеннях проти України.
Зверніть увагу Експертиза засвідчила, що Стерненко не "сам себе порізав" під час останнього нападу: деталі
Що відомо про напади на Стерненка та справу проти нього
- На українського активіста та екслідера "Правого сектора" скоїли чотири напади.
- Під час першого нападу його побили битами, під час другого – вистрілили з пістолета ґумовою кулею. Під час третього нападу, захищаючи себе, Стерненко поранив одного зі зловмисників Івана Кузнєцова, який через деякий час помер.
- У 2020 році Стерненку оголосили підозру за двома статтями: про умисне вбивство та носіння холодної зброї.
- 5 червня активісту обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на 60 діб. Після подання апеляції суд замінив цілодобовий домашній арешт на нічний домашній арешт.
- 31 серпня в Одесі на Стерненка напали учетверте. Під будівлею суду активіста намагалися облити водою.
Взято з матеріалів 24 каналу.
Поділитися новиною