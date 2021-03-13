8 років на престолі: Зеленський привітав Папу Римського

Джерело:твітер Володимира Зеленського
Володимир Зеленський привітав Папу Франциска з 8-ю річницею перебування на престолі. Президент подякував понтифіку за молитви про мир на Сході України.
Український президент зазначив, що Папа Франциск уже 8 років на престолі вчить людство доброти й милосердя.
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Світ змінювався, але незмінно щирими були молитви за мир, зокрема на сході України,
– написав глава держави.
Він подякував понтифіку за ініціативу #PopeforUkraine, яка стала проявом любові та підтримки для жителів Донбасу.