8 років на престолі: Зеленський привітав Папу Римського

Володимир Зеленський привітав Папу Франциска з 8-ю річницею перебування на престолі. Президент подякував понтифіку за молитви про мир на Сході України.

Український президент зазначив, що Папа Франциск уже 8 років на престолі вчить людство доброти й милосердя.

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Зеленський подякував Папі Римському

Світ змінювався, але незмінно щирими були молитви за мир, зокрема на сході України,

– написав глава держави.

Він подякував понтифіку за ініціативу #PopeforUkraine, яка стала проявом любові та підтримки для жителів Донбасу.

Що відомо про зустріч Зеленського та Папи Франциска

Український лідер 8 лютого 2020 року здійснив офіційний візит до Ватикану. Там він зустрівся з Папою Римським Франциском.

Зеленський попросив допомогти зі звільненням українців, які перебувають у полоні на Донбасі, в Криму та в Росії.

Понтифік висловив свою підтримку Україні та запевнив, що робить все для досягнення миру та гармонії в усьому світі.