8 років на престолі: Зеленський привітав Папу Римського
Володимир Зеленський привітав Папу Франциска з 8-ю річницею перебування на престолі. Президент подякував понтифіку за молитви про мир на Сході України.
Джерело:твітер Володимира Зеленського
Український президент зазначив, що Папа Франциск уже 8 років на престолі вчить людство доброти й милосердя.
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Зеленський подякував Папі Римському
Світ змінювався, але незмінно щирими були молитви за мир, зокрема на сході України,
– написав глава держави.
Він подякував понтифіку за ініціативу #PopeforUkraine, яка стала проявом любові та підтримки для жителів Донбасу.
Що відомо про зустріч Зеленського та Папи Франциска
- Український лідер 8 лютого 2020 року здійснив офіційний візит до Ватикану. Там він зустрівся з Папою Римським Франциском.
- Зеленський попросив допомогти зі звільненням українців, які перебувають у полоні на Донбасі, в Криму та в Росії.
- Понтифік висловив свою підтримку Україні та запевнив, що робить все для досягнення миру та гармонії в усьому світі.
Що відомо про Папу Франциска?Він – 266-й Папа Римський. Обраний папою на конклаві 13 березня 2013 року. Перший понтифік-єзуїт, родом з Аргентини. Прийняв ім'я на честь Франциска Ассізького.
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