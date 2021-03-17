8-річна модель Мілана Маханець видалила зі своєї інстаграм-сторінки фотографії з 13-річним Пашею Пай. Його вона спочатку називала своїм хлопцем, однак після того, як розгорівся скандал – ​передумала.

Знімки були досить відвертими. На них вони позували в обіймах і навіть цілувалися.

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Також на одному з фото блогери, які називали себе парою, лежали разом у ліжку.

Наразі на інстаграм-сторінці блогерки є лише одна фотографія з хлопцем. Водночас в інстаграм-історії дівчинка публікує відео, де вони ходять, тримаючись за руки.

8-річна блогерка Мілана та 13-річний Паша: дивіться відео

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