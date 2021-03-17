Вже не "роман": 8-річна блогерка Мілана видалила відверті фото з 13-річним хлопцем
8-річна модель Мілана Маханець видалила зі своєї інстаграм-сторінки фотографії з 13-річним Пашею Пай. Його вона спочатку називала своїм хлопцем, однак після того, як розгорівся скандал – передумала.
Джерело:24 канал
Знімки були досить відвертими. На них вони позували в обіймах і навіть цілувалися.
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Також на одному з фото блогери, які називали себе парою, лежали разом у ліжку.
Наразі на інстаграм-сторінці блогерки є лише одна фотографія з хлопцем. Водночас в інстаграм-історії дівчинка публікує відео, де вони ходять, тримаючись за руки.
8-річна блогерка Мілана та 13-річний Паша: дивіться відео
Скандал з блогерами-дітьми: коротко про головне
- Скандал розгорівся 14 березня 2021 року. Тоді у ЗМІ активно почали поширювати історію про "роман" дітей-блогерів Мілани та Паші.
- Відверті спільні фото обурили мережу. Ба більше, діти самі писали на свої сторінках про те, що вони зустрічаються та між ними нібито велике кохання.
- Уповноважений Президента України з прав дитини Микола Кулеба звернувся до Офісу генпрокурора, кіберполіції та МВС через інцидент.
- У поліції відкрили кримінальне провадження та почали розслідування.
- Дідусем дівчинки виявився Сергій Шумейко – головний консультант секретаріату парламентського комітету з питань аграрної та земельної політики.
- Маму блогерки вже допитали правоохоронці, а от тато, який не живе з сім'єю, висловив велике обурення щодо дій своєї доньки та її мами.
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