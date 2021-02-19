Фонд ООН у галузі народонаселення фіксує, що від домашнього та ґендерно зумовленого насильства в Україні страждає більше 1 мільйона жінок.

Що не так з 8 березня?

Я ненавиджу 8 березня. Це найбільш облудливе і лицемірне свято. Навіть 9 травня відпочиває у порівнянні. І вже років 15 я в цей час пишу про одне і теж саме.

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Бо цей період – поміж Святим Валентином і Кларою Цеткін, – кров з очей. Коли не лише власні чоловіки, а і владні мужі починають співати дифірамби жінкам за те, що вони народились жінками. Берегинями. Натхненницями чоловіків. Матерями. Дружинами.

Квіти, подарунки, штамповано-звичні слова без всяких сенсів і смислів.

І величезна кількість жінок щиро ненавидить таких, як я. За те, що ми "хочемо відібрати у них свято". Посягаємо на святе. Висмикуємо із вже простягнутих рук букети і пахучі Шанелі. Претендуємо залишити жінок без святкової яєчні і кави в постіль зранку 8 березня.

Особливо "просунуті" люди розповідають про те, що 8 березня в Нью-Йорку відбувся "марш проституток", і саме тому "кляті феміністки" придумали в цей день боротися за права жінок. А яких прав їм не вистачає?!

І влада в цьому задає тренди. Досить сумнівні.

Окозамилювальні спічі з посмішками на устах звучать від сільських голів і до президента держави. Про ніжних і сильних, про люблячих і турботливих. Про те, що "жінка може все, бо хоч чоловік і голова, а вона точно шия". Ну і інший брєд, який роками лунає 8 березня.

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Чому в цей день всі забувають про насильство?

А в цей час Фонд ООН у галузі народонаселення (UNFPA – далі) фіксує, що від домашнього та ґендерно зумовленого насильства в Україні страждає більше 1 мільйона жінок. Це кожна двадцята, включаючи немовлят жіночої статі. Експерти говорять про кожну 10-ту жінку у віці від 18 років. А ще є економічне, психологічне, сексуальне та інші види насильства.

Розумієте, в цей час, коли ви читаєте мій текст, жінки потерпають від фізичного чи психологічного болю!

Але 8 березня той, хто б'є і принижує, принесе квіти. І та, кого б'ють і принижуть, скоріше за все, візьме. І зітхне: ну, він же буває нормальним…

За 2019 рік у поліцію надійшло 142 тисячі повідомлень про домашнє насильства і було складено 107 тисяч протоколів.

У 2020 році зросла кількість звернень. На 66 відсотків! В тому числі і через карантинні обмеження, коли люди виявились обмеженими кордонами власних квартир і будинків.

За даними Мінсоцполітики, у числі усіх

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І, найгірше, як на мене, за статистикою і опитуваннями, судді і поліція дивляться на випадки насильства дуже толерантно. Сімейні справи – то справи двох. Приблизно так. Приходьте до нас, коли вас вб'ють.

Більше про те, як влада толерує морок, лицемірячи з оцими "святами" – читайте тут.