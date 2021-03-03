Як працюватимуть банки, пошта та інші установи на 8 Березня

В Україні понеділок 8 березня 2021 року є державним вихідним. У Міжнародний жіночий день державні і приватні установи змінюють свій звичний графік.

Розповідаємо про те, як на 8 Березня працюватимуть банки, пошта, сервісні центри МВС та інші установи.

До слова Вихідні дні у березні 2020: які святкові дні чекають українців

Як працюватиме 8 Березня "Нова пошта"

У святковий день відділення "Нової пошти" працюватимуть по-різному. У кожному відділенні надаватимуть послуги за графіком суботи. Так само функціонуватиме і кур'єрська доставка.

У понеділок, 8 березня, відділення та адресна доставка будуть працювати у звичайному режимі (до 15:00, 17:00 або 18:00, залежно від відділення),

– заявили в компанії.

З детальним графіком роботи кожного відділення у суботу можна ознайомитися на сайті.

Як працюватиме 8 березня "Укрпошта"

На відміну від "Нової пошти", державна пошта працюватиме по-іншому. 8 Березня будуть відкриті тільки центральні та чергові відділення, а також відділення кур'єрської доставки в різних містах України.

Наприклад, на Київщині працюватимуть 4 відділення, на Одещині – 4, на Львівщині – 2. Однак більшість відділень Укрпошти 8 березня матимуть вихідний.

Детальний графік за областями можна переглянути тут.

Робота банків 8 Березня

У головному банку країни НБУ цей день буде вихідним: відвідувачів не прийматимуть. Втім, оскількі банківські операції здійснюються в електронному форматі, офіційний вихідний не стане на заваді для здійснення платежів.

Однак кожна з окремих фінустанов сама може регулювати графік і обирати: працювати Восьмого березня чи ні.

Наразі недержавні банки не опублікували своїх графіків роботи на 8 Березня.

Як працюватимуть сервісні центри МВС

У Міжнародний жіночий день звичний графік роботи Сервісних центрів МВС змінять. При тому і Головні сервісні центри і територіальні 8 Березня будуть зачинені. Відрізнятиметься їхній графік наступного дня після свята – 9 березня.

Графік сервісних центрів МВС:

Головний сервісний центр МВС та регіональні сервісні центри 8 Березня будуть вихідними, а 9 – працюватимуть у звичному режимі

Територіальні сервісні центри 7, 8, 9 Березня будуть вихідними, а 10 – працюватимуть за звичним графіком.

Як прцюватиме ДМС на 8 Березня

Відділення міграційної служби, подібно до сервісних центрів МВС, теж по-різному йтимуть на вихідні.