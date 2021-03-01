Назустріч 8 березню: 10 важливих порад чоловікам

Значить так, чоловіки, даю поради, як вам подобатися жінкам і утримувати їх біля себе.

Назустріч 8 березня, так сказати.

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10 важливих порад чоловікам

1. Займіться своїм зовнішнім виглядом. Ваш целюліт і пивні животики нікого вже давно не збуджують. Тому або носіть бохо, або качайтеся. Зранку вставайте хоча б на пів години раніше своєї половини, йдіть в душ, патчі там, щоб не було припухлостей під очима, парфуми, кремчики. Коли вона прокинеться, ви маєте бути в формі і вже смажити млинці. Такий позитивний настрій часто задає тон на весь день.

2. Дітей краще збирати звечора. Тому напередодні нового дня завжди слідкуйте, щоб взуття-одяг були чистими, попрасованими, щоб книжки були в порядку, домашні завдання виконані, перекуси спаковані.

3. Зранку ще можете відварити бульйон, тоді, коли повернетеся з роботи, ви скоріше зможете приготувати вечерю, або ж обід дітям. Ще нагадайте своїм домашнім, що у вас буде менше роботи, якщо ваша дружина і ваші дітки за собою прибиратимуть постіль. Кожний по 5 хвилин і в результаті ви зранку зекономите хвилин 15-20 дорогого часу.

4. Не хвилюйтеся, що ранки у вас дуже насичені, на роботі зможете трохи відпочити. Знаєм ми ваші безкінечні чаювання і пліткування з собі подібними Василями Івановичами з транспортного цеху.

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5. Ввечері заберіть дітей з садка чи зі школи. Дружина може бути зайнята на своїй серйозній роботі, а у вас що там, в тому цеху? Чаї і плітки. Тому визначтеся: ви спочатку дітей забираєте і потім з ними в продуктовий чи спочатку в продуктовий, а потім вже за дітьми? Та що там в продуктовому, он дружина на вихідних ходила на базар і майже все купила. Вона така молодець, часто вам допомагає з закупками, не те, що дружини ваших друзів! А вам же так, дрібниці потрібні – пару пляшок молока, сир, хліб, сосиски, якийсь сік, бо все малі випили, трохи яблук і груш… Діти допоможуть донести, нічого страшного.

6. Вечеря має бути приготовлена – і крапка. Бо коли вдома затишно, то і дружина схоче додому повертатися. Ви можете спробувати разом готувати вечерю для сім'ї. Такі спільні заняття дуже зближують. Але не вимагайте від неї багато, вона втомлюється, на ній велика відповідальність за сім'ю, тому пам'ятайте про це і самі створюйте затишок і доброзичливу атмосферу.

7. Якщо ви запідозрите, що у вашої дружини хтось з'явився на стороні, це може стати хорошим приводом для перезапуску ваших стосунків. Подумайте, чого не вистачало їй у вашому шлюбі? Де ви "провтикали"? Чи завжди ви були приязним і співчутливими? Чи не запустили ви свою зовнішність? Чи слідкуєте за своєю вагою?

8. Не варто скандалити з коханцем своєї дружини, якщо раптом виявите, що він є. Неприпустимо також слідкувати за її телефонами чи іншими гаджетами. Краще запишіться в спортзал. Підіть в спа. Змініть свій гардероб і свою поведінку. Приділяйте більше уваги та турботи вашій дружині.

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9. Спробуйте повернути свіжість вашим стосункам. Купіть собі нові труси з якимось розрізами в неочікуваних місцях або нову піжаму сміливого крою. Можна поекспериментувати з яскравими кольорами. Купіть свічки з якимось екзотичним запахом і, коли вкладете дітей спати, запросіть свою дружину на романтичну вечерю. З гарним вином, свічками… Потім продовжте вечір в спальні…

10. Пройдіть курс сексу в подружньому житті (можна онлайн), не бійтеся спробувати нове, будьте розкутим і вільним. Не ставайте дідами дочасно. Нагадайте їй, яким ви були, коли тільки познайомились.

Старайтеся, у вас все вийде. Ви ж справжній чоловік, а не хто попало. Успіху вам.