778 мільярдів доларів ВВП і 3,5 тисячі військових, – Кулеба про "Люблінський трикутник"

Засідання міністрів закордонних справ країн Люблінського трикутника 29 січня проходить в онлайн-форматі. Дмитро Кулеба назвав потенціал співпраці України, Польщі та Литви.
Джерело: фейсбук МЗС України
Кулеба значачив, що радий вітати глав закордонних відомств Литви та Польщі на першому онлайн-засіданні "Люблінського трикутника".
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Безпекові виклики, протидія COVID-19 і російській дезінформації – в усіх зусиллях ми сильніші, коли формуємо майбутнє нашого регіону Центральної Європи між Балтійським і Чорним морями разом,
– заявив міністр.
За словами Кулеби, потенціал "Люблінського трикутника":
Довідка.
- 84 мільйонів населення (за даними на 2020 рік);
- 981 тисяча квадратних кілометрів території, понад 11,5 тисячі кілометрів зовнішнього кордону і 9 країн-сусідок;
- 778 мільярдів доларів ВВП (прогноз МВФ за 2020 рік);
- 7,8 мільярда доларів торгівлі України з країнами-партнерками по трикутнику (дані за січень – листопад 2020 року);
- вихід до 3 морів – Азовського, Чорного та Балтійського;
- з 2014 року діє спільний військовий підрозділ ЛитПолУкрБриг, а з 2005 – Парламентська асамблея Польща – Литва – Україна.
Литовсько-польсько-українська бригада імені Великого гетьмана Костянтина Острозького – багатонаціональна військова бригада, яка була створена зі збройних сил Литви, Польщі та України.
- Про його створення країни-учасниці оголосили в липні 2020 року.
- Міністри планують проводити регулярні зустрічі.
- Перша відеоконференція національних координаторів – заступників міністрів закордонних справ країн "Люблінського трикутника" – відбулась 17 вересня 2020 року.
Потенціал "Люблінського трикутника" / Інфографіка МЗС України