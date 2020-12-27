Єдиний прихисток: пенсіонер живе у підвалі свого згорілого будинку – фото
Наприкінці вересня біля Сєвєродонецька Луганської області загорівся ліс. За кілька годин вогонь перекинувся на найближчі селища. Сиротине вигоріло майже повністю.
71-річний пенсіонер Володимир один з небагатьох, хто залишився у населеному пункті. Він живе у підвалі свого згорілого будинку. Про це на своїй фейсбук-сторінці розповів журналіст Олександр Махов.
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Гроші, з яких нічого не побудуєш
За його словами, держава видала Володимиру 300 тисяч гривень на відновлення будинку. Але цих грошей не вистачає. Та й він сам не встигає побудувати будинок знов самотужки.
Умови життя пенсіонера
Поки що він поселився під руїнами свого будинку, у підвалі. У невеличкій кімнаті є продукти та саморобне ліжко. Приміщення опалює обігрівачем і спить в одязі. Коли стає дуже холодно, просить прихистку в сусідки. За це він віддячує їй фізично, зокрема рубає дрова.
Підвал, в якому живе пенсіонер / Фото Олександра Махова
Вогонь не пошкодував нічого, згоріли всі речі та господарство (кури та свині). Пенсіонер встиг врятувати документи, автомобіль та собаку.
Пес Володимира / Фото Олександра Махова
Будинок Володимира / Фото Олександра Махова
Згоріли 600 будинків
У пожежі восени 2020 року у Луганській області частково або повністю згоріли приблизно 600 будинків. Третина родин (приблизно 200) і досі не отримали допомогу від держави (300 тисяч гривень) через проблеми з документами. Наприклад, не встигли на момент пожежі отримати право власності на будинок (зокрема, не отримали право на будинок, як спадок від батьків).
Держава могла б допомогти з оформленням документів, але чиновники вирішили просто не платити гроші,
– зазначив журналіст.
Сотні людей, зокрема понад сотня дітей, живуть у родичів, друзів та знайомих, а їхні будинки стоять в руїнах. У пожежі загинуло 11 людей, ще одна людина померла в лікарні від опіків. Але досі ніхто не поніс за це покарання.
Наслідки пожежі біля Сєвєродонецька / Фото Олександра Махова
Руїни, які залишились від будинку пенсіонера / Фото Олександра Махова
Пожежа біля Сєвєродонецька: коротко
- Біля Сєвєродонецька Луганської області 30 вересня загорівся ліс. За кілька годин вогонь перекинувся на найближчі селища: Воронове, Сиротине, Муратове і Капітанове.
- Пожежу змогли загасити лише над вечір наступного дня. Згоріло 13 тисяч гектарів лісу, загинули 9 людей, багато сімей залишилися без домівок. Спочатку постраждалих розмістили у спортзалах Сєвєродонецьких шкіл, а потім запропонували людям переїхати в гуртожитки.
- Премʼєр-міністр Денис Шмигаль пообіцяв тим, у кого згорів будинок – по 300 тисяч гривень, а тим, у кого згоріли сараї та літні кухні – по 50 тисяч. Поки грошей поки ніхто не отримав
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