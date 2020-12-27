Наприкінці вересня біля Сєвєродонецька Луганської області загорівся ліс. За кілька годин вогонь перекинувся на найближчі селища. Сиротине вигоріло майже повністю.

71-річний пенсіонер Володимир один з небагатьох, хто залишився у населеному пункті. Він живе у підвалі свого згорілого будинку. Про це на своїй фейсбук-сторінці розповів журналіст Олександр Махов.

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Гроші, з яких нічого не побудуєш

За його словами, держава видала Володимиру 300 тисяч гривень на відновлення будинку. Але цих грошей не вистачає. Та й він сам не встигає побудувати будинок знов самотужки.

Умови життя пенсіонера

Поки що він поселився під руїнами свого будинку, у підвалі. У невеличкій кімнаті є продукти та саморобне ліжко. Приміщення опалює обігрівачем і спить в одязі. Коли стає дуже холодно, просить прихистку в сусідки. За це він віддячує їй фізично, зокрема рубає дрова.



Підвал, в якому живе пенсіонер / Фото Олександра Махова

Вогонь не пошкодував нічого, згоріли всі речі та господарство (кури та свині). Пенсіонер встиг врятувати документи, автомобіль та собаку.



Пес Володимира / Фото Олександра Махова



Будинок Володимира / Фото Олександра Махова

Згоріли 600 будинків

У пожежі восени 2020 року у Луганській області частково або повністю згоріли приблизно 600 будинків. Третина родин (приблизно 200) і досі не отримали допомогу від держави (300 тисяч гривень) через проблеми з документами. Наприклад, не встигли на момент пожежі отримати право власності на будинок (зокрема, не отримали право на будинок, як спадок від батьків).

Держава могла б допомогти з оформленням документів, але чиновники вирішили просто не платити гроші,

– зазначив журналіст.

Сотні людей, зокрема понад сотня дітей, живуть у родичів, друзів та знайомих, а їхні будинки стоять в руїнах. У пожежі загинуло 11 людей, ще одна людина померла в лікарні від опіків. Але досі ніхто не поніс за це покарання.



Наслідки пожежі біля Сєвєродонецька / Фото Олександра Махова



Руїни, які залишились від будинку пенсіонера / Фото Олександра Махова

Пожежа біля Сєвєродонецька: коротко